Liga MX: Dueño de un equipo les dice "huevón mental" a los futbolistas mexicanos (VIDEO)

En el mundo del futbol, donde el talento y la disciplina son los principales ingredientes para alcanzar el éxito, surgen las voces de los altos mandos que cuestionan la ética de trabajo y la ambición de los jugadores mexicanos.

José Luis Higuera, exdirectivo de Chivas y actual presidente del Atlético Morelia, habló sobre este tema en entrevista con David Faitelson, lanzando una crítica tajante hacia los futbolistas aztecas, a quienes calificó en la actualidad como "huevones mentales".

El ejecutivo señala que muchos futbolistas en México disfrutan de una serie de comodidades que les ofrece la liga local, lo que a menudo conduce a una falta de ambición para buscar retos en ligas más competitivas.

"La generalidad de lo que yo he vivido, es huevón mental. Es un tema de autogestión, cuando digo huevón mental me refiero a que mentalmente tu puedes hacer todo lo que te digan, pero no tienes esa hambre de ser mejor", afirmó Higuera.

José Luis Higuera, exdirectivo de Chivas de Guadalajara Foto: Mexsport

Aprovechando el espacio, también destacó que la carrera de un futbolista es corta, lo que debería ser un aliciente para enfocarse en alcanzar la excelencia deportiva en ese tiempo.

"Están más preocupados de disfrutar que de lograr el mayor logro posible. Es estúpido. Su carrera es tan corta que si te dedicas a ser lo mejor en lo que haces, vas a vivir mucho tiempo y joven de la gloria de ser el mejor a lo que te dedicas", sentenció.

Algunos futbolistas han logrado dar el salto a nivel internacional, sin embargo, otros prefieren mantenerse en la comodidad del futbol local, donde gozan de estabilidad económica y donde también pueden tener un lugar seguro a pesar de las indisciplinas.

Una cruda respuesta de @JLHB33 al área de oportunidad más grande para el futbolista mexicano 🗣️⚽🔥



"Huevón mental: no tienes esa hambre de ser el mejor"



🔴 #FaitelsonSinCensura EN VIVO por TUDN pic.twitter.com/jlYStmbmTH — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 11, 2024

José Luis Higuera habla de la inmadurez en Chivas

José Luis Higuera también habló sobre las diferencias entre el plantel que dirigía Matías Almeyda y el equipo actual que estuvo bajo el mando de Fernando Gago. El exdirectivo destacó el equilibrio que existía en aquel equipo, además de la importancia de contar con jugadores de jerarquía combinados con talento de la cantera.

El magnate explicó que durante esta etapa, el Rebaño logró incorporar jugadores de peso que complementaron la base joven del equipo, algo que según él, ha sido una de las principales carencias del plantel actual.

"...fuimos incorporando jugadores de mucha jerarquía y no precisamente de extracto chiva y ya fuimos reforzando con fuerzas básicas... ", mencionó el actual dueño del Atlético Morelia.

Hoy veo que es un gran proyecto en fuerzas básicas, pero hay mucha inmadurez en los jugadores José Luis Higuera

mmt