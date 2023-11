Chivas: Matías Almeyda sorprende al afirmar que títulos ganados con el Rebaño le hicieron mucho daño

El argentino Matías Almeyda fue el último entrenador campeón con Chivas en la Liga MX. A pesar de ése y otros títulos conseguidos, el 'Pelado' sorprendió al declarar que sus logros con el Guadalajara le causaron mucho daño.

"Yo creo que fue el resultado de Chivas, después lo vieron, porque la verdad no se mira mucho el futbol de allá (mexicano en Europa), lamentablemente. Lo más lindo fue el cariño que me llevo de Chivas, los títulos, pero me digo ‘¡Qué daño me hice en ganar!’ Fue un gran daño", reveló Almeyda en una entrevista con TUDN.

Que gran caballero es Matías Almeyda 🫶🏻 @Chivas pic.twitter.com/WM98UbJrVI — El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) November 14, 2023

El exestratega de Chivas comentó, sin mencionar nombres, que algunos directivos del equipo rojiblanco en aquella época se molestaron por los logros que tuvo con el club, pero que él se marchó de la institución con la conciencia tranquila.

"Al que le molestó sabe, o a quienes les molestó. De hecho, yo nunca más hablé, nunca. Me fui y nunca hablé nada. Molestó el que yo haya hablado con los jugadores que se tenían que hacer respetar. A algunos les molestó, pero mi conciencia está muy tranquila. Han hablado de mí, bastante; han sacado conjeturas de todo tipo", profundizó el actual timonel del AEK Atenas.

Además del título de Liga MX en el Clausura 2017, con el argentino al frente las Chivas ganaron dos Copas MX, una Supercopa MX y una Concachampions.

Almeyda pide que no lo comparen con Paunovic

Por otra parte, el 'Pelado' manifestó su desacuerdo con quienes lo comparan con el serbio Veljko Paunovic, quien tomo la riendas de Chivas a finales del 2022 y pidió que la afición respalde al balcánico.

"Eso está mal, claro que está mal. Son tiempos diferentes, es como comparar Maradona y Messi. Nosotros mucho más abajo, por lo menos yo (risas). Lo que está, ya está, porque por más que les moleste algunos, no pueden sacar los títulos. No pueden borrar la historia, la historia está escrita, está sellada. Comparar, ¿para qué? ¿Para hacerle daño al que está actualmente? Hay que respaldarlo", señaló Matías Almeyda.

Chivas se quedó muy cerca de coronarse en la Liga MX en mayo pasado tras caer a manos de Tigres en la final del Clausura 2023, el primer torneo de Paunovic al frente de la entidad rojiblanca.

EVG