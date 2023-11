Conor McGregor recibe grave acusación de una modelo de OnlyFans; "sólo me usa"

Ebanie Bridges, boxeadora australiana y modelo de la plataforma OnlyFans, aseguró que Conor McGregor, peleador irlandés de UFC, la usa para ganar influencia en el deporte con el objetivo de que ella patrocine su marca.

"Realmente me usa para tener influencia. Me está patrocinando para sacar su marca, eso es lo que hacen los patrocinadores. No es que lo necesite, pero ambos nos ayudamos mutuamente, ambos somos un activo para las marcas del otro, ambos nos ayudamos a construirnos mutuamente, no es unilateral", aseguró la pugilista al respecto.

Bridges y McGregor se conocieron en una pelea de box de Anthony Joshua, evento en el que la modelo de OnlyFans utilizó la marca de la estrella de las artes marciales mixtas y a partir de ese momento surgió una amistad entre los dos, pues la boxeadora también está convencida de que esta unión de igual manera la beneficia a ella.

Foto: Tomada de X @MichelPulp

“Obviamente estar vinculado a uno de los deportistas más importantes del mundo, uno de los nombres más reconocibles del mundo, aumentará mi exposición, me conseguirá más fanáticos y más suscripciones a mis Onlyfans", profundizo Bridges.

Sin embargo, la boxeadora dejó en claro que no todo es miel sobre hojuelas, pues exta exposición también ha generado que sea víctima de más odio en las redes sociales.

"Más seguidores en mi Instagram y al final más dinero y a su vez, ambos creceremos gracias a ello. Es positivo en muchos sentidos, pero también recibo más odio", subrayó.

Las impresionantes ganancias de Conor McGregor

Las ganancias de los luchadores de la UFC entre los años 2010 y 2017 salieron a la luz pública debido a una demanda por prácticas comerciales desleales presentada por tres exluchadores de la promoción en el 2014 y que recientemente se convirtió en una demanda colectiva.

Los documentos desclasificados, a los que el portal Bloody Elbow tuvo acceso tras la negativa de un Tribunal de Apelación al recurso presentado por la UFC, muestran los extraordinarios ingresos de las estrellas del octágono.

Uno de los nombres más destacados en estos informes es el del luchador irlandés, Conor McGregor, quien sumó una cifra de 12.4 millones de dólares por un periodo dos años, el cual incluye su enfrentamiento con Eddie Álvarez y la revancha con Nate Díaz.

EVG