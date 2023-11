VIDEO: La futbolista Alisha Lehmann y su imperdible manera de dominar el balón que deja a todos sin palabras

Alisha Lehmann es una de las jugadoras de futbol más famosas y conocidas del mundo gracias a que es muy activa en redes sociales, en donde presume sus dotes con el balón, como en una de sus más recientes publicaciones.

La seleccionada suiza y jugadora del Aston Villa de la Premier League Femenil subió a su cuenta de Instagram un video en donde luce sus mejores dotes con la redonda, dominando el balón con gran virtuosismo y haciendo goles de gran calidad.

El video en Instagram, en donde la futbolista tiene el uniforme de su club, cuanta con más de 1.4 millones de likes y miles de comentarios, muchos de ellos destacando la habilidad que tiene la jugadora de 24 años de edad.

Esta no es la primera vez que Alisha Lehmann comparte un video dominando el balón, pues anteriormente lo hizo, pero en aquel metraje la deportista no porta ropa para hacer ejercicio, tiene un outfit casual, pero que no fue impedimento para lucirse.

Lehmann participó con la Selección de Suiza en la última Copa del Mundo Femenil, en donde más gente la conoció y aumentó sus seguidores en redes sociales. En Instagram ya cuenta con más de 16 millones de seguidores

Alisha Lehmann crea su propia plataforma de contenido



La jugadora suiza del Aston Villa, Alisha Lehmann, lanzó su propio sitio web, a través del cual compartirá contenido exclusivo con sus fanáticos.

Esta decisión llega después de que la futbolista rechazara en múltiples ocasiones las ofertas de unirse a la plataforma de OnlyFans, optando en su lugar por crear un espacio donde pueda interactuar más de cerca con sus seguidores.

En años recientes, la deportista se declaró públicamente como bisexual y sus recientes relaciones han sido con la futbolista Ramona Bachmann y con el mediocampista Douglas Luiz, cada quien en su tiempo.

Lo que la ha convertido en una persona más relevante de la comunidad LGBTQ+ y una voz influyente en la lucha por la inclusión en el deporte.

aar