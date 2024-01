Liga MX: Con una frase, Víctor Manuel Vucetich sentencia la actualidad del Monterrey

Dos de los pilares fundamentales de la época dorada del Monterrey, Víctor Manuel Vucetich y Aldo de Nigris, lanzaron duras críticas hacia la directiva del equipo regiomontano por la manera en que se dio la salida del máximo goleador de la historia de los Rayados, Rogelio Funes Mori.

En un video compartido en redes sociales, en el que, también aparece el estratega mexicano, De Nigris aprovechó la oportunidad para cuestionar al 'Rey Midas' sobre su opinión respecto al caso y el trato de la directiva de Rayados hacia el emblemático jugador, expresando su descontento.

"Tristemente, otra vez las formas, no me gustaron, muy mal. A un jugador como Funes Mori, siendo el máximo activo que tiene la institución, el referente goleador, creo que el trato que le dieron fue muy malo", respondió el experimentado técnico.

A pesar de rumores que lo vinculaban con clubes en Brasil, Rogelio Funes Dori decidió aceptar la propuesta de Pumas, sugerida por el propio club regiomontano. 'El Melli' marcó 160 goles con la camiseta albiazul y sumó cinco títulos con la institución, incluyendo trofeos de Liga MX, Copa MX y Liga de Campeones de la Concacaf.

Funes Mori también se pronunció sobre el trato que recibió

El propio delantero mexicano, Rogelio Funes Mori se pronunció sobre el trato recibido por parte de la directiva, coincidiendo con las críticas expresadas por Víctor Manuel Vucetich.

En declaraciones realizadas en el aeropuerto de Monterrey, el máximo goleador histórico de los Rayados admitió que las formas en que se desarrollaron los eventos no fueron de su agrado.

"Obviamente no me gustaron las formas, creo que se pudieron haber dado muchas cosas, pero tienen que tomar decisiones, las respeto. Son cosas que pasan en el futbol, en la vida, cuando viene una dirigencia, gente que viene a cambiar el pensamiento, pasan estas cosas, respeto a Tato (Noriega) y a Héctor Lara, siempre hablamos muy bien y ellos no pueden decir nada de mí, yo siempre fui con ellos derecho", expresó el jugador.

El delantero también reveló que la directiva liderada por Tato Noriega y Héctor Lara le informó desde el semestre pasado que no le renovarían el contrato. A pesar de mantenerse en el equipo para evaluar su futuro, la decisión de unirse a los Pumas fue lo que él consideró como lo mejor para su carrera.

