Liga MX | Monterrey: Vucetich despreciado por la afición de Rayados; le ponen nuevo apodo

Este sábado se llevó a cabo la primera semifinal del Clausura 2023 de la Liga MX entre Monterrey y Tigres que terminó en victoria para el equipo de la U de Nuevo León, por tal motivo los aficionados de la Pandilla criticaron a su técnico Víctor Manuel Vucetich por cuidar el único tanto conseguido en la ida.

El público mexicano se caracteriza por su creatividad, por lo que la ola de memes se vio invadida por el nuevo apodo del técnico; en lugar del Rey Midas, lo llamaron el “Rey Miedos”, esta fue la forma de los aficionados para mostrar su inconformidad con el planteamiento del entrenador

Oiga don @Rayados , podrá explicar a su afición el por qué del juego ratonero miedoso de estar tirado atras todo el.partido de ayer? ... Ya es rey.miedos o aun rey midas? — milo milongo (@miilongo_) May 21, 2023

Parte de los adjetivos recibidos para el timonel Rayado fue ser un dirigente ratonero, además de ser cuestionado por mandar a su equipo hacia atrás y trabajar la estrategia de forma defensiva. Los comentarios también derivaron en que la cobardía no merecía ganar títulos.

Después del descontento y el resultado, se evaluará la continuidad del dirigente en el equipo.

♥️ si es "Rey Midas"



🔄 si es el "Rey Miedos" pic.twitter.com/mnfMw1PbOV — PierroTigre🐯 (@PierroTigre) May 21, 2023

Rayados pone en duda la continuidad de Vucetich

Tato Noriega es el encargo de la dirección deportiva del equipo, por lo que sus palabras al término del partido fueron que al igual que la afición no estaban contentos con el resultado y planteó la posibilidad de cambiar la estructura de su equipo, eso podría incluir a su técnico.

“Quiero mandar un mensaje a nuestra afición y decirles que no estamos contentos, por supuesto, y no solamente por no avanzar, no solo por perder el partido, sino por cómo sucedió. Que sepan que todos los que estamos involucrados vamos a platicar al respecto, necesitamos, queremos ser otro Monterrey.”, recalcó el directivo.

Mensaje de José Antonio Noriega, presidente Deportivo del Club, a nuestra Afición y a los medios.👇🏼https://t.co/m6Q1LIQhSo — Rayados (@Rayados) May 21, 2023

