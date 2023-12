Liga MX: Ídolo del Toluca rompe el silencio y revela que Tuca Ferretti fue su peor entrenador

En una entrevista en el programa "La Última Palabra", Fabián Estay, exjugador de los Diablos Rojos del Toluca, compartió algunas experiencias durante su paso por el club mexicano, así como detalles de su relación con el entrenador Ricardo 'Tuca' Ferretti.

El exfutbolista chileno fue uno de los referentes de los Diablos Rojos y recordó su tiempo en el equipo, donde logró éxitos memorables y contribuyó a consolidar a los escarlatas como uno de los conjuntos más dominantes en las últimas décadas.

Sin embargo, el ambiente no siempre fue armonioso y reveló un capítulo menos dulce de su carrera cuando coincidió con Ricardo Ferretti. Rubén Rodríguez, uno de los panelistas del programa, no dudó en abordar el tema y cuestionar a Estay directamente: "¿El Tuca Ferretti fue tu peor entrenador?".

En el trato humano, sí; en el tema de que, para él, son muy importantes los once titulares y los demás, no. Fabián Estay / LUP

El actual analista no dudó en reconocer que a pesar de las diferencias de carácter, el 'Tuca' es un gran técnico, aunque destacó el contraste que tiene el dirigente en las relaciones con las personas.

"EN EL TRATO HUMANO SÍ FUE TUCA (EL PEOR ENTRENADOR)" 😳



¡Se confesó @FABIANESTAY10! Aunque sí lo resaltó como un gran técnico #LUP

'Tuca' Ferretti borró a Fabián Estay de los Diablos

El exjugador chileno también compartió una anécdota sobre su regreso al club de sus amores, detallando un episodio particular con 'Tuca' Ferretti durante un "asado" que terminó por marcar su salida del equipo.

El exjugador chileno comenzó relatando los pormenores de su vuelta al equipo escarlata: "Regreso a Toluca, me encontré con un personaje que se cortó el bigote el otro día… No, de lo peorcito para trabajar, no tengo nada qué decir en el trato."

Continuó narrando los acontecimientos que rodearon su regreso, mencionando que inicialmente tenía arreglado un traspaso con Dorados, el cual acababa de ascender a la Primera División. Además, reveló que el acuerdo económico con Dorados era considerablemente más alto que el que tenía en Toluca.

"Llego a la pretemporada, a las ocho de la mañana, y el Tuca me llama a su vestidor y me dice… En ese momento había seis extranjeros: Vas a ser el sexto extranjero y yo no te pedí; y le dije: Si ando mejor que tres ¿puedo ser el cuarto? Me dijo no, para mí eres el sexto. Por lo menos me lo dijo de frente; después, el trato fue diferente…", detalló Fabián Estay.

"EL TRATO (DE TUCA) FUE DIFERENTE CONMIGO" @FABIANESTAY10 contó a @RafaMLOficial cómo fue su relación con Tuca Ferretti cuando dirigió a Toluca#LUP

