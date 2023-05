Liga MX impone drásticas sanciones para aficionados responsables de la pelea en el partido de Xolos vs León

El Estadio Caliente fue testigo de una aparatosa pelea entre aficionados de Xolos contra los aficionados del León; dichos enfrentamientos fueron difundidos en redes sociales, por lo que la Comisión Disciplinaria tuvo que tomar cartas en el asunto y localizar a los responsables, además de castigar al Club Tijuana.

La sanción incluye los factores de una multa económica, un Aviso de Veto y tres partidos de suspensión para su Grupo de Animación. Según el artículo 48 del Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Futbol establece que “el club local es responsable de la conducta inapropiada de los grupos de animación y el público en general.”.

#ComisiónDisciplinaria | Resolución del proceso de investigación por los hechos acontecidos en el partido entre Club Tijuana vs Club León.



Ahora, después de la investigación que realizó la Liga Mx junto con el Club Tijuana, se identificaron a tres de los iniciadores de la trifulca ocurrida a las afueras del estadio de los Xolos. Los sancionados fueron reconocidos como Steven “N”, César “N” y Kevin Alberto “N”.

El primero, no tendrá permitido entrar a ningún estadio de la Liga Mx en un periodo de cinco años, con base en el Capítulo VI del Protocolo Interinstitucional de Seguridad “Estadio Seguro". Los segundos tendrán el símil de la sanción, pero sólo por dos años.

#Comunicado conjunto de la #LIGABBVAMX y el Club @Xolos de Tijuana:



La penalización para cada uno empezará a correr a partir de este viernes 5 de mayo de 2023, adicionalmente, el terceto será bloqueado de la plataforma de Fan ID.

Liga Mx desaloja a centenas de aficionados de sus estadios



La Liga de Primera División de México informó a través de un comunicado que debido a los agravios que se han presentado en las últimas tres fechas, las fuerzas de seguridad han tenido que expulsar a 194 personas; 97 por riñas, encendido de bengalas o fumar; 89 por alteraciones al orden y ocho por grito discriminatorio.

📄 #COMUNICADO



El partido de Cruz Azul vs América correspondiente a la Jornada 15 tuvo el mayor número de personas obligadas a salir del estadio, con 47 implicados; después el Querétaro vs Tigres, con 39 fanáticos y el Mazatlán vs Monterrey, con 33.

La liga reitera el registro para el uso del Fan ID como medida obligatoria para la fase final del torneo y enfatiza “la tolerancia cero para incidentes que pongan en riesgo la integridad de todos los asistentes”.

mmt