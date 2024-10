Liga MX: Jugadora del Puebla desmiente al club y niega haber recibido apoyo tras ser víctima de acoso

La futbolista mexicoestadounidense Lucía Yáñez, quien dejó de formar parte del Puebla en la Liga MX Femenil, desmintió al equipo de la Angelópolis al asegurar en un comunicado que nunca recibió apoyo del club tras haber sido víctima de acoso.

La jugadora agradeció al cuadro camotero por abrirle las puertas en el futbol mexicano, pero dejó en claro que lo único que recibió fueron palabras, mas no respaldo como tal.

"Lo que derivó mi renuncia al equipo es algo que empezó desde la temporada pasada con acoso, hostigamiento, bullying y difamaciones en redes sociales, por ello lo hice del conocimiento de la directora técnica y la directiva buscando su apoyo, del cual sólo encontré un apoyo verbal diciéndome que contaba con ellos", señaló Lucía Yánez en un comunicado que compartió en sus redes sociales.

La ahora exdefensa del Puebla recalcó el apoyo que recibió de parte de los seguidores de La Franja, haciendo énfasis en que incluso fueron con ella a la fiscalía para interponer la denuncia correspondiente.

"El mejor apoyo que encontré fue por medio de dos aficionados que demostraron interés al punto de acompañarme a la fiscalía a realizar la denuncia correspondiente. Desafortunadamente las leyes en México son complejas, y aún presentando pruebas y acompañada por testigos, la fiscalía no me aseguró que el caso pudiera proceder", ahondó Lucía Yáñez.

Lucía Yáñez pidió su salida al no encontrar solución

En el mismo comunicado, Lucía Yáñez reveló que en septiembre le hizo saber a la directiva del Puebla que se sentía completamente desprotegida. El hecho de no ver un apoyo real del equipo derivó en su salida de la entidad de la Liga MX Femenil, aclarando que no se debió a motivos personales, como argumentó La Franja.

"Su respuesta fue que entendían y sabían lo afectada que estaba, ofrecieron darme de baja, pero por ende no podían pagar los dos meses que me restaban de sueldo es así como se dio mi salida y no por motivos personales como asegura el club", subrayó la exzaguera de la escuadra camotera.

Medios como W Deportes reportaron que Lucía Yáñez empezó a recibir amenazas en su propio domicilio, un departamento que el club le había proporcionado en una zona privada de la ciudad de Puebla. Los agresores arrojaron piedras contra su vivienda y rompieron las ventanas.

Lucía Yáñez espera seguir su carrera en la Liga MX

A pesar de su mala experiencia en Puebla, Lucía Yánez reconoció que desea continuar su carrera como futbolista en la Liga MX Femenil, por lo que espera que haber revelado esta situación no sea un impedimento para ello.

"Espero de todo corazón que haber levantado la voz no me cierre las puertas en el futbol femenil mexicano. Mi sueño desde niña ha sido tener una carrera profesional", concluye el mensaje de la futbolista mexicoestadounidense.

