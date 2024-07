Liga MX: ¿Luis Romo es el fichaje más caro en la historia del Cruz Azul?; se pagó un dineral

Luis Romo regresa al Cruz Azul después de que Rayados del Monterrey y el equipo celeste y el jugador llegaran a un acuerdo definitivo para dar de manera oficial su traspaso. Con esta noticia los aficionados del club capitalino se volvieron a ilusiona, ya que ven en Romo una pieza clave para futuros éxitos.

A sus 29 años, el seleccionado nacional regresa a La Máquina en una transferencia definitiva, con Cruz Azul pagando aproximadamente 6 millones de dólares. Esta cifra incluye el 100% de la transferencia al Monterrey, la comisión del representante y jugador, así como los impuestos correspondientes.

A pesar de que se dijo en muchas ocasiones que Luis Romo sería el fichaje más caro en la historia del Cruz Azul, no es así, pues con los 6 millones de dólares que pagó el equipo, no se comparan a los de 10 mdd que desembolsó por su actual delantero Georgios Giakoumaki y que tristemente se lesionó y aún no hay tiempo de recuperación para que regrese a las canchas.

Luis Romo es presentado de manera oficial con el Cruz Azul Foto: X @CruzAzul

Luis Romo, una de las grandes figuras de la novena

Romo fue una figura destacada en el histórico noveno título de Liga MX que ganó Cruz Azul en el Guardianes 2021. Su desempeño en el mediocampo fue crucial para el éxito del equipo.

El mediocampista tiene una larga trayectoria con el club, habiendo jugado en las fuerzas básicas entre los 14 y 15 años, antes de ser comprado definitivamente en enero de 2020. Salió en diciembre de 2021 hacia la Sultana del Norte, pero ahora está de vuelta para seguir haciendo historia con los cementeros.

Esta es la segunda ocasión en la que Romo elige a Cruz Azul por encima de otros grandes del futbol mexicano, como América y Chivas. A finales de 2019, cuando era jugador del Querétaro, tenía ofertas de Cementeros, Águilas y el Rebaño, pero optó por Cruz Azul.

Con la llegada de Luis Romo, Cruz Azul refuerza su mediocampo y aumenta las expectativas para la próxima temporada de la Liga MX. La afición espera que el mediocampista retome su mejor nivel y sea fundamental en la búsqueda de nuevos títulos.

El impacto de Luis Romo en el Cruz Azul

El regreso de Romo provoca un claro mensaje del Cruz Azul para todos sus rivales, pues cada vez tiene una plantilla más completa y quiere pelear por los primeros lugares. La experiencia y calidad de Luis Romo serán vitales para el técnico y sus compañeros, quienes buscarán aprovechar al máximo su presencia.

Cruz Azul hizo oficial la incorporación de Luis Romo para el Apertura 2024 de la Liga MX. Con un mensaje en redes sociales el club cementero compartió el regreso de uno de los héroes de la novena, el último título de La Máquina.

"VUELVE UN CAMPEÓN ¡BIENVENIDO A CASA, LUIS!" fue el mensaje de Cruz Azul para Luis Romo, quien llega procedente de los Rayados del Monterrey.

