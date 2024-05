Liga MX | 'Pocho' Guzmán asegura que 'Chicharito' Hernández es el jugador que llevará a la gloria a Chivas

En una entrevista con TUDN, Víctor 'Pocho' Guzmán, el capitán de las Chivas de Guadalajara defendió al delantero Javier 'Chicharito' Hernández de todas las críticas que ha recibido por su falta de gol y elogió al veterano por su gran mentalidad y el impacto que tiene con el equipo.

A pesar de todas las críticas, el mediocampista afirmó que el ídolo rojiblanco es mucho más importante para el club de lo que muchos pueden ver, y su declaración más impactante fue afirmar que el 'Hijo Pródigo' les dará el ansiado título.

"Ahorita Javier Hernández a lo mejor tuvo esa mala fortuna de fallar ese gol (contra Toluca), pero yo te puedo firmar que Javier nos va a dar un campeonato o nos va a dar el pase a la final", declaró el futbolista de Verde Valle.

"Javier es un jugador distinto y es un jugador preocupante, preocupante para el adversario. Saben de lo que es capaz de hacer, de lo que es capaz mentalmente, de lo fuerte que es. Si él falla una, yo te aseguro que va a volver a fallar cinco más, pero te va a meter otras 15 o 20", aseguró el líder del Rebaño.

Víctor 'Pocho' Guzmán en la Concacaf Champions Cup Foto: Mexsport

El 'Pocho' también compartió una anécdota sobre la humildad de 'Chicharito', y recordó cuando el mismo jugador de 29 años le ofreció el gafete de capitán en su llegada a Chivas.

"Javier es una persona respetable por todo el futbol, no sólo nacional sino mundialmente. Lo que ha hecho Javier es algo que se podría decir envidia de la buena... entonces yo se lo dije, con todo respeto te entrego el gafete, la verdad a mí no me cambia si soy capitán, y sus palabras de él fueron 'tú eres el capitán y tú lo vas a ser cuando esté jugando o no lo esté'. Entonces es algo muy significativo para mí que una persona de la talla de Javier te diga eso", comentó el canterano de Pachuca.

'Pocho' Guzmán hace un llamado a su afición

Previo al tan esperado partido contra el América, Víctor ‘Pocho’ Guzmán compartió lo que significa llegar a esta instancia de semifinales del torneo. En declaraciones para TUDN, dijo que este es el fruto del arduo trabajo que el equipo ha realizado a lo largo de la temporada.

“Contento, al final de cuentas para eso se trabaja, para eso haces una pretemporada, para eso está el torneo, para soñar, para luchar y para conseguir objetivos que se ponen como plantel. Y pues bueno, gracias a Dios vamos logrando paso a paso y muy importantes”, afirmó el mediocampista.

El centrocampista reconoció el apoyo de la afición y mencionó que sobre todo ahora, necesitan el respaldo de los ‘Chivahermanos’ desde antes del inicio del encuentro.

El Pocho Guzmán se reencuentra con el gol y le da el triunfo al Guadalajara 🫡



Chivas 1-0 Toluca pic.twitter.com/MXYbDo7qNk — Paola de la Torre (@paosdlt96) May 9, 2024

mmt