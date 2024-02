Liga MX | ¿Chivas tiene problemas en su vestidor? 'Pocho' Guzmán revela los jugadores que "no se soportan" (VIDEO)

El mediocampista mexicano Víctor 'Pocho' Guzmán tuvo altibajos con Chivas en la etapa de Veljko Paunović, sin embargo, Fernando Gago le ha devuelto la confianza y la capitanía, por lo que el jugador decidió contar cómo está actualmente el vestidor rojiblanco.

Según el exintegrante de Pachuca, en estos momentos, se respira un buen ambiente en el vestidor del chiverío, pero este no siempre fue el caso, especialmente en la relación entre Víctor Guzmán y Alan Mozo.

Durante una entrevista en el canal de YouTube de 'Los Broudys', el futbolista reveló que el canterano auriazul fue uno de los jugadores con los que tuvo un malentendido en el pasado, debido a un incidente durante su etapa con Pumas.

"El que me caía bien gordo era Alan Mozo. Me pongo brackets el viernes, tenía mi cita, jugamos el domingo contra Pumas y en la primer jugada del partido, Mozo estira el brazo y me revienta todos los labios", confesó el oriundo de Guadalajara.

En un intento por intimidar a Mozo, quien en ese momento tenía un dorsal de tres cifras, Guzmán no obtuvo la respuesta que esperaba y el recién debutado lejos de asustarse, respondió con un insulto y salió corriendo, provocando aún más el enojo del 'Pocho'.

'Pocho' Guzmán aclara polémica con Veljko Paunovic

Hace unos meses, salieron varias teorías cuando Víctor Guzmán fue relegado al banco de suplentes a pesar de que en partidos anteriores fuera considerado titular.

La decisión, tomada por el entonces entrenador Veljko Paunovic, generó interrogantes y especulaciones, especialmente tras la filtración de información sobre una posible pelea física entre ambos.

Se llegó a afirmar que el mediocampista habría agredido al entrenador, lo que resultó en no ser tomado en cuenta dentro del terreno de juego, sin embargo, meses después Guzmán desmintió tales acusaciones.

"Pauno me sentó en un partido contra América o contra Toluca. Decide no meterme por razones de él, yo nunca he cuestionado nada de eso. Siempre que terminábamos un entrenamiento el cuerpo técnico se quedaba jugando futbol-tenis. Entonces en ese momento disputan una pelota en la red, él le pega a su auxiliar en la nuca y a él se le abre la ceja", explicó el futbolista en una entrevista para el podcast 'Los Broudys'.

