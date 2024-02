Liga MX | Mario Carrillo y Felipe Ramos Rizo estuvieron a punto de agarrarse a golpes en programa en vivo (VIDEO)

Mario Carrillo, exdirector técnico, y Felipe Ramos Rizo, exárbitro profesional, estuvieron a punto de agarrarse a golpes en programa en vivo luego de tener una fuerte discusión sobre una acción en un partido de la Liga MX.

Durante la transmisión de Futbol Picante, de ESPN, los ahora analistas estaban discutiendo una jugada que se presentó en el partido del América, concretamente por una acción Igor Lichnovsky.

Carrillo le dijo a Ramos Rizo que necesitaba "jugar futbol para tener un poquito de más criterio" en las jugadas de la Liga MX, situaci´n que molestó al analista arbitral.

Se encendieron por el América y casi se arma

Mario Carrillo:Ven Para Acá

Ramos Rizo:No Seas Niño

😂😂😂🤣🤣🤣 pic.twitter.com/sd3N194KL9 — Jesús Emma 311🐶 (@jesus_emma311) February 4, 2024

"Un poquito de futbol, verías lo que hizo Lichnovsky en esa jugada", dijo Carrillo. "¿Para qué quieres que juegue?", respondió Ramos Rizo, a lo que el exentrenador del América comentó: "Para que tengas un poquitito de más criterio".

"El criterio lo debes tener tú, yo no necesito jugar futbol, nunca necesite jugar futbol, no seas irrespetuoso, eres un pelado, ten cuidado y no me faltes al respeto", reviró Felipe Ramos. "No te falto al respeto, ven acá, ven acá, ven acá", dijo Mario Carrillo, que provocó que el exárbitro dijera: "No seas niño Mario".

Mario Carrillo y Felipe Ramos Rizo empezaron a discutir sobre el partido en donde América y Monterrey empataron 1-1 en el Estadio Azteca para ambos conservar el invicto en lo que va del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

Por parte de las Águilas anotó gol el chileno Diego Valdés, mientras que por los Rayados descontó e igualó los cartones Sergio Canales, quien poco a poco se acopla a La Pandilla.

El siguiente cotejo del América y del Monterrey no es en la Liga MX, pues inician su andar en la Liga de Campeones de la Concacaf. Las Águilas visitan al Real Estelí Futbol Club, equipo de Nicaragua, el martes 6 de febrero.

Ya en el Torneo Clausura 2024 las Águilas disputan su cotejo correspondiente a la fecha seis ante el Club León en la casa de La Fiera, que está necesita de buenos resultados y sacarle tres puntos a los cremas sería una gran empuje anímico.

Por su parte del Monterrey visita al Comunicaciones guatemalteco en la primera ronda de la Concachampions, para después hacerle los honores a los Diablos Rojos del Toluca, que llegan luego de una aplastante victoria sobre los Panzas Verdes.

