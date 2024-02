Liga MX | Timothée Chalamet declara su amor por los Tigres de la UANL y revela las razones (VIDEO)

Timothée Chalamet, se encuentra en la Ciudad de México para promocionar la película ‘Dune 2’, junto con los protagonistas del filme, por lo que durante la alfombra roja en el Auditorio Nacional, en la cual, el actor francoestadounidense compartió su gusto por el futbol mexicano.

En una entrevista previa a llegar a la presentación de la película, el también intérprete de Wonka fue cuestionado acerca del futbol, específicamente de la Liga MX; sorprendentemente, el actor confesó con mucha seguridad su gusto por los Tigres y su conocimiento por la competición local.

“El futbol de México es una locura, tenemos algo de historia porque jugadores de México van a Francia como Ochoa; y los jugadores de Francia vienen para acá a Tigres, como André-Pierre Gignac. Así que es una relación que va de ida y vuelta”, refirió el artista de 28 años.

Las declaraciones del actor fueron del agrado de los aficionados regiomontanos, los cuales pidieron a la directiva felina invitarlo a algún juego o regalarle un jersey del equipo; para seguir los pasos del actor Rob Schneider, quien ha demostrado ser un fiel seguidor de los Tigres de la UANL, incluso ha asistido a partidos del equipo norteño.

El actor de Mujercitas también mencionó a otras figuras del balompié azteca, haciendo referencia a que el futbol mexicano no es un hecho aislado para Timothée Chalamet, pues nombró a los referentes de la Selección Mexicana que pisaron suelo extranjero.

“Rafa Márquez, porque jugó para el New York Red Bull, pero también Ochoa que jugó mucho en Francia y Chicharito (Hernández), ya sabes”, refirió la estrella de Hollywood.

El actor principal de Dune, ha demostrado ser cercano al deporte, por lo que también le preguntaron sobre si en algún momento consideró dedicarse al futbol en lugar de la actuación, situación que negó completamente.

Sí, no soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente talentoso, no tengo tantas aptitudes, ni la fuerza necesaria