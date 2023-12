América: Cuauhtémoc Blanco le dice de todo a Gignac y Nahuel Guzmán y defiende a sus Águilas; "payaso"

Cuauhtémoc Blanco, una de las grandes leyendas del América, destrozó a Nahuel Guzmán y a André-Pierre Gignac, esto después que el equipo de sus amores levantó el título 14 del futbol mexicano en su historia.

Las Águilas vencieron 3-0, en tiempos extras, a los Tigres, que tienen en el Patón Guzmán y en el Bomboro Gignac a dos de sus máximos referentes, pero que quedó claro que no son del agrado de Cuauhtémoc.

"(Nahuel Guzmán) Es un payaso, le voy a decir que es un payaso. Protagonista, le encanta ser protagonista y yo siempre voy a defender al americanismo y a veces se pasa en sus declaraciones. Le gusta el protagonismo y hasta se ve mal" expresó Blanco.

El gobernador de Morelos se mostró contento por el campeonato del América, pero no aclaró qué motivó el enojo con el arquero de los Tigres, quien se fue expulsado en tiempos extra por una falta sobre Julián Quiñones.

"Lo que pasa es que no me gusta que ofendan a un compañero del América, que lo humilló y que igual que el portero que ni me acuerdo cómo se llama el portero de Tigres", comenzó diciendo.

El Temo también le dio lo suyo a Gignac, quien no pudo ayudar el cuadro de la UNAL a un nuevo título del futbol mexicano y tuvo un par de remates en la final ante el cuadro de Coapa en el Estadio Azteca. "Es un gran futbolista, pero no puede ofender a un jugador del América", dijo del francés.

Así perdió Tigres el título del Apertura 2023 ante América

Las Águilas del América levantaron su título 14 en la Liga MX después de imponerse a 3-0 Tigres en tiempos extra, en un pletórico Estadio Azteca, donde cortó su racha de cinco años sin proclamarse campeón del futbol mexicano.

Julián Quiñones, Richard Sánchez y Jonathan Rodríguez marcaron en el primer tiempo extra para consumar la victoria de las Águilas, que terminaron con dos hombres de más tras las expulsiones de Raymundo Fulgencio y Nahuel Guzmán.

Julián Quiñones abrió el marcador en favor de las Águilas en el primer minuto de la prórroga al abatir a Guzmán con un remate de zurda después de una primera atajada del cancerbero argentino.

Nahuel Guzmán perdió la cabeza al minuto 95, cuando fue expulsado por doble amonestación después de frenar a Quiñones fuera de su área, cuando el atacante de los capitalinos ya se iba sólo hacia el marco.

Richard Sánchez aumentó la diferencia para los de Coapa con un implacable fogonazo de derecha al 104' para hacer estallar nuevamente a sus compañeros y a la afición.

El América bajó la guardia en el segundo tiempo del alargue con el fin de sobrellevar la situación y no arriesgarse de más. Jonathan Rodríguez puso la cereza en el pastel con su espectacular diana al 120' al prender el esférico de derecha para clavarlo en el ángulo.

aar