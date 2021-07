LIGA MX: Prevén arranque del Apertura 2021 con afición en los estadios de CDMX

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que los estadios de la Ciudad de México podrán contar con aficionados en el inicio del Apertura 2021 de la Liga MX.

“Nuestro caso no (cerrar estadios). No estamos cerrando ninguna actividad. En este momento el impacto económico ha sido muy duro para la ciudad y el objetivo es vacunar. No tenemos como objetivo disminuir ninguna actividad social, económica o cultural”, dijo en conferencia de prensa este viernes.

De hecho, ninguna actividad se vería reducida en cuanto a su aforo, pues de acuerdo con Sheinbaum, la intención es vacunar cada vez a la mayor cantidad de la población posible.

“El objetivo es vacunar, vacunar y vacunar. Esperamos que esta vacunación masiva que tuvimos la semana pasada de 1 millón 200 mil se vea reflejada pronto”, agregó.

AMÉRICA NO RECIBIRÍA AFICIONADOS

Pese a que no estará prohibido, el América no estaría contemplando aficionados, al menos, en las primeras jornadas del torneo, de acuerdo con ESPN.

Hasta el momento no se ha confirmado qué equipos de la Ciudad de México contemplarán el aforo en sus estadios en el arranque del próximo torneo.

