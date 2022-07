​​Pumas sigue rompiendo el mercado y está a nada de fichar a un jugador de selección

Los Pumas están armando un trabuco para buscar el campeonato del Apertura 2022 de la Liga MX y a los refuerzos ya anunciados se podría sumar al delantero Jewisson Bennette quien logró el pase al Mundial Qatar 2022 con la Selección de Costa Rica.

De acuerdo con información de ESPN, el extremo izquierdo del Herediano estaría a nada de ser nuevo jugador de los Pumas, pues el día de mañana será cuando se confirme si el joven de 18 años llega al Pedregal.

Bennette podría reforzar al primer equipo de los de la UNAM o ser elemento de los Pumas Tabasco, conjunto filial de los azul y oro que disputan la Liga Expansión MX.

Según la fuente citada, el gerente general del Herediano, Jafet Soto, "sostendrá una reunión con personeros importantes de la estructura deportiva de Pumas para ver los últimos detalles contractuales del ligamen que sellarían por una venta parcial de la ficha de Bennette".

Dani Alves habla de su fichaje con los Pumas

La llega de Dani Alves al conjunto de los Pumas de la UNAM sigue siendo una incógnita, pues a pesar de que todo a punta a que será nuevo futbolista de los universitarios, su deseo es seguir ganando títulos.

"Hoy estoy desempleado, pero han surgido cosas interesantes. Estoy haciendo mi estudio sobre lugares para ir que tienne un buen nivel de competitividad. Eso es fútbol. Tienes que juntarte con gente que quiera el mismo objetivo, que quiera competir, ganar. Me gusta ganar y quiero ir a algún lugar donde pueda ganar", dijo en entrevista con The Telegraph.

Al ser cuestionado a cerca de su edad y lo complicado que ha sido encontrar equipo por lo mismo, destacó que no es tema si está grande o no, ya que para él siempre se ayuda de modos distintos.

"Sé que todos hablan de mi edad, que soy viejo, que hace 20 años todos me querían y hoy no. Pero estoy completamente en desacuerdo, porque tengo una experiencia hoy que no tenía hace 20 años. Cuando hay un gran partido, los jóvenes de 20 años se ponen nerviosos y preocupados, pero yo no", añadió el brasileño.

