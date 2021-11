LIGA MX: Ricardo Ferretti ofrece disculpas por polémicos insultos a reporteros

Luego de los polémicos insultos emitidos hacia los reporteros en una conferencia de prensa, Ricardo Ferretti, entrenador del FC Juárez, ofreció disculpas.

El experimentado timonel, quien lleva 30 años dirigiendo de manera ininterrumpida en la Liga MX, aseguró que no es homofóbico, pero que si sigue utilizando ese lenguaje se debe a que le gusta hacer bromas.

Foto: Captura de Twitter

Los argumentos del "Tuca" Ferretti

"Me manejo con señales de humo, no me actualizo en ciertas cosas. No tengo ningún problema homofóbico, siempre he sido una persona seria, pero con la gente que tengo confianza soy muy bromista y cuento chistes", comentó el "Tuca" en entrevista con ESPN.

Ferretti de Oliveira se disculpó por dicha situación y se comprometió a dejar atrás dicho tipo de declaraciones.

"Voy a tener más cuidado, a lo mejor ciertos comentarios ya no son válidos, es mi responsabilidad de mis palabras y pido una disculpa.

Tras lo ocurrido, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol anunció la apertura de una investigación por los dichos del entrenador brasileño.

"Una vez que esta Comisión Disciplinaria realice el análisis de las pruebas y demás documentos aportados, emitirá la resolución correspondiente", indicó al respecto la Comisión Disciplinaria.

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, se pronuncia

El presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, condenó las declaraciones del timonel del FC Juárez e indicó que no se peritirán más insultos.

"Nosotros estamos absolutamente en contra de cualquier tipo de discriminación y a través del futbol no se puede insultar a nadie. Vamos a estar muy cercanos a la decisión de la Comisión Disciplinaria, seguramente se va a votar un procedimiento, pero sí reiterar que en la Liga MX no se va a insultar a nadie", dijo Arriola previo a la entrega del Balón de Oro de la Liga MX Femenil.

EVG