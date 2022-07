Liga MX | Tigres: André Pierre-Gignac revela la importante razón por la que no puede viajar a Estados Unidos

El delantero francés de los Tigres André Pierre-Gignac por fin rompió el silenció y reveló la importante razón por la que no viaja a Estados Unidos y, por lo mismo, no jugará el All Star Game contra la MLS.

A través de una historia en su Instagram oficial, el galo pidió que se respeten sus creencias, pues él decidió no vacunarse y eso le impide la entrada a Estados Unidos.

Gignac reveló que no está vacunado. Foto: Instagram / Gignac

“Quiero aclarar que yo hablé con la directiva y les pedí que respetaran este tema que para mí es un punto de creencias, de formación y de algo que viene desde mi infancia y mi origen. Agradezco el apoyo y respeto a mi decisión en este tema, que es cien por ciento personal", fue lo que escribió el futbolista.

En un inicio se rumoró que el jugador no iría por una lesión que sufrió el fin de semana pasado, pero también se especuló que tenía algunos problemas personales, pues el encuentro ante la MLS es hasta el próximo 10 de agosto.

Liga MX da lista completa para el All Star Game

La Liga MX reveló la lista de 25 convocados para el Juego de Estrella de la MLS, el cual por segunda temporada consecutiva es entre ambas organizaciones.

La MLS fue la primera en compartir a los futbolistas encargados de refrendar la victoria obtenida ante la Liga MX el certamen anterior y ahora los representantes del balompié azteca fueron anunciado en un comunicado de prensa.

El equipo azteca está integrado por 12 jugadores nominados y/o ganadores del Balón de Oro de la Liga MX, además de que esta selección de elementos estará dirigida por el mejor director técnico de la Temporada 21-22, Diego Cocca, quien eligió 13 futbolistas. El jugador 26 será seleccionado y anunciado en los próximos días por Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX.

⚽️⚡️ ¡Cayó un 'rayo' de derecha que valió tres puntos en El Volcán! 🔥 ¡Mucho, Fulge! pic.twitter.com/q9cn2YzYXQ — Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) July 20, 2022

daho