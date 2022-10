LIGA MX | VIDEO: Álvaro Morales y sus constantes "ridículos"; ahora lo exhiben cuando atacaba con todo al América

Álvaro Morales, conductor de ESPN, se ha convertido en uno de los máximos defensores del América, pero ante sus constantes "ridículos", usuarios de redes sociales revelaron un video de cuando el también narrador atacaba con todo a las Águilas.

Uno de los últimos episodios del comunicador fue subirse a la mesa de uno de los shows de ESPN para celebrar la eliminación de la derrota de Chivas en el repechaje del Apertura 2022 en la cara de Jorge Pietrasanta, narrador de la cadena.

Tras el hecho, en redes sociales se ha compartido un video en donde un joven Álvaro Morales, sin barba especialmente, crítica fuertemente al América, club al que hoy en día adora y defiende fervientemente en cada espacio que tiene.

"América no es un equipo grande y se demostró como tal en esta postemporada y desde hace ya algunos torneo. No recuerdo la última vez que fue campeón, ya se me olvidó David (hablando con Faitelson)", comienza el video.

El metraje prosigue con Morales preguntando a David Faitelson: "¿A qué empresa pertenece el América?", a lo que el exTV Azteca responde que a "Grupo Televisa". Y Álvaro Morales finaliza con: "¿Grupo Televisa no hace novelas? Es otra más con América. Yo sí me atrevo a decir las cosas como son".

Álvaro Morales se sube a la mesa para burlarse de Pietrasanta pic.twitter.com/jjEggEQYXM — Futbol Picante Out Of Context (@FutPicanteOOC) October 10, 2022

Así se juegan los cuartos de final del Apertura 2022



Puebla vs América (Miércoles, 19:06 horas)​

Cruz Azul vs Monterrey (Miércoles 21:06 horas)​

Toluca vs Santos (Jueves, 19:06 horas)​

Tigres vs Pachuca (Jueves, 21:06 horas)​

Monterrey vs Cruz Azul (Sábado, 18:06 horas)​

América vs Puebla (Sábado, 20:06 horas)​

Santos vs Toluca (Domingo, 19:06 horas)​

Pachuca vs Tigres (Domingo, 21:06 horas)

