Xolos y Puebla se enfrentaron en el Estadio Caliente en Tijuana, en duelo de la Jornada 8 del Apertura 2022 de la Liga MX, y al término del partido un aficionado de La Franja relató los momentos de terror que vivió con el toque de queda que se instauró en la ciudad.

El usuario de Tik Tok Francisco Velasco Jr. fue quien contó cómo se vivieron los momentos de tensión en Tijuana. "Amigos, estoy a salvo, estoy en San Diego, California, estoy temblando todavía. Fui al juego entre Xolos de Tijuana y mi Puebla, mi equipo. Día normal, día de ver a mi equipo, partidazo 3-3, grité un gol muy emocionante al final, partidazo", comenzó diciendo.

Lo que había iniciado como un día normal, se transformó en una pesadilla, pues en la ciudad fronteriza se reportaron bloqueos y quema de vehículos, por lo que Tijuana entró en toque de queda, sin embargo, el duelo entre Xolos y Puebla no había terminado.

"De repente veo a todos paniqueados, corriendo, queriéndose ir del estadio, lo vi desde antes y llegaron muchos mensajes a mi teléfono que no había visto que está pasando un desmadre en Tijuana, que los delincuentes están quemando transporte, están quemando carros, que hay toque de queda a las 10 de la noche y el partido se terminaba poquito más de las 9 (hora de Tijuana)", detalló Francisco Velasco Jr.

Liga MX | Fan del Puebla llega a salvo a Estados Unidos

El usuario compartió que el pánico se apoderó de los aficionados de los al rededores del estadio de Tijuana, tras el empate 3-3 entre los poblanos y La Jauría; y este sentimiento crecía, ya que era muy complicado poder encontrar transporte público por la situación.

"Salgo al pánico, gente desesperada tratando de encontrar uber, transporte de taxis y pues uber no hay, chin** de personas tratando de agarra uber, nada. Taxis no veo ninguno, yo desesperado camino y veo un taxi con muy buenas personas, gente que son árabes; no hablaban español, estaban con el taxista y estaban para cruzar a Estados Unidos también", manifestó el fan de La Franja.

#ÚltimaHora | La tarde de este viernes se registraron narcobloqueos en los municipios de Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate y Rosarito. Esto es lo que se sabe hasta ahora: https://t.co/i6AbObpDN2 pic.twitter.com/Sn0OYkBeh7 — Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) August 13, 2022

"Bueno, el taxista se aprovechó de la situación, cobró 40 dólares para ir a la línea, que es mucho. El compa árabe no quería pagar eso y yo le dije: '¿vas a ir a la línea?, 20 y 20' y sí, se hizo, antes de las 10 de la noche llegamos a la línea. Ya estoy en Estados Unidos y ay, de esas personas que aparecen en tu camino, que debían estar en tu camino", prosiguió.

Para fortuna del seguidor de los camoteros pudo llegar a salvo a San Diego, California, aunque aseguró que fue una situación horrible la que vivió en Tijuana y agradeció el encuentro con la persona árabe.

"Estoy impactado por la situación, yo también debía estar en su camino porque él no sabía español; lo ayudé, nos ayudamos y no tenía yo efectivo, le mandé el dinero por internet y todo bien. Todo bien amigos, los quiero mucho, sí fue una situación horrible", finalizó Francisco Velasco Jr., fan del Puebla.

