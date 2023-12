​Liga MX: ¡VIENE LA BOMBA! Juan Cuadrado ilusionado quiere jugar en América

La Liga MX podrían recibir a una estrella internacional como lo es el futbolista colombiano Juan Cuadrado, quien no descarta la posibilidad de venir a jugar al futbol de América, como lo es el mexicano o la MLS de Estados Unidos.

Cuadrado adelantó que después de terminar su paso por Europa estaría interesado en jugar ya sea en la MLS o en la Liga MX, pues quiere estar cerca de casa.

“Ahora mismo siempre he pensado estar acá (Europa) otros dos, tres años, pero obvio, si sale algo bueno. Siempre me ha llamado la atención Estados Unidos, sentirme cerca de casa. México también me parecería una buena opción y claro, si se da la oportunidad me encantaría”, comentó Cuadrado con Iván Zamorano para TUDN.

Juan Guillermo Cuadrado, de 35 años de edad, actualmente juega en el Inter de Milán, pero también ha destacado en otros clubes como la Fiorentina, Juventus y Chelsea.

Aunque no mencionó directamente a las Águilas, el colombiano quiere estar cerca de su familia y fichar por el América arreglaría ese problemas, pues no es un club que tan alejado como lo es su escuadra en Italia.

El exjugador de la Juventus abordó otro tema como lo es la Copa del Mundo 2026 que se realiza en Estados Unidos, México y Canadá. Cuadrado destacó el trabajo de la Selección Colombiana, que tiene como principal objetivo regresar a un certamen mundial.

“Colombia está muy bien, tiene jugadores jóvenes muy buenos que quieren aportar. Tenemos un gran equipo, es un sueño y un gran objetivo que nos hemos puesto. Nuestro objetivo principal sería volver a la Copa del Mundo”, concluyó Cuadrado.

¿Quién es Juan Cuadrado, famoso jugador colombiano?

Juan Guillermo Cuadrado es un futbolista nacido el 26 de mayo de 1988 en Necoclí, Colombia. Con 35 años de edad el jugador forma parte del Inter de Milan y ha formado una gran carrera en el futbol europeo.

Cuadrado ha jugado como defensor lateral, centrocampista y hasta extremo. A lo largo de su carrera ha ganado 13 títulos, todos en el balompié de Europa, la mayoría en la Serie A de Italia.

Juan Cuadrado ha jugado para varios clubes a lo largo de su carrera. En Colombia jugó para Independiente Medellín y después dio el salto al Viejo Continente con el Udinese, Fiorentina, Juventus e Inter de Milán en Italia, además del Chelsea en la Premier League.

Con la Juventus, Juan Cuadrado formó parte de un equipo dominador en la Serie A italiana, ganando cinco ligas, cuatro copas y dos SuperCopas. En Inglaterra se proclamó campeón de liga y de copa de la liga con el Chelsea.

Además Juan Cuadrado ha representado a Colombia en la Copa del Mundo 2014 y 2018, además de la Copa América 2011, 2015, 2016, 2019 y 2021.

