Liga MX vs MLS: Las razones que pondrían a Estados Unidos por delante de México en el futbol internacional

El futbol mexicano se encontró, por muchos años, en una de las posiciones más cómodas al ser el “Gigante de la Concacaf”; hasta que en épocas recientes, su lugar se fue desvaneciendo al competir directamente con la liga de futbol de Estados Unidos.

Según el reciente ranking de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol, aunque la MLS ha superado a la Liga MX en infraestructura y marketing, el campeonato mexicano se consolida como la liga más competitiva en lo futbolístico.

En la última actualización de la Concacaf, el Club América encabeza la lista como el mejor equipo de la zona. A pesar de las nóminas más costosas de la MLS, los equipos mexicanos mantienen su posición en los primeros cuatro lugares a nivel de clubes, siendo Monterrey, Tigres y León quienes se encuentran debajo del reciente campeón del Apertura 2023.

Club América avanza a cuartos de Final en Leagues Cup 2023 Foto: Mexsport

Aún cuando el campeonato norteamericano domina en cantidad, con 23 equipos dentro de un listado de 45, hay siete equipos de la Liga MX en los primeros 10 lugares, lo que mantiene su fortaleza en la región.

En el ranking de las ligas de los países miembros, la máxima categoría del balompié azteca se sitúa en la cima con 9 mil 852 puntos, mientras que la liga de futbol de Estados Unidos y Canadá se ubicó en segunda posición con 9 mil 732 unidades. Este análisis considera la participación en torneos oficiales de clubes de la Concacaf durante el año.

🥇CONCACAF RANKING INDEX

🗓️2023



Se termina el año 2023 con la definición de las Ligas Nacionales en la Confederación.



🇲🇽El Campeón America queda como Líder

🇭🇳Olimpia (Supera a un Equipo Mex🇲🇽) y🇨🇷Saprissa aparecen por Centroamérica

🇺🇸Columbus Crew abajo de 🇺🇸Philadelphia😳 pic.twitter.com/A6gW5oMfbj — CONCACAF Zone (@TodoConcacaf) December 30, 2023

Contrataciones y estrellas en el futbol norteamericano

Un informe de LA Times en Español destaca el avance de la Major League Soccer no sólo en infraestructura, sino también en la calidad de sus contrataciones, superando a la Liga MX en términos de atractivo para estrellas internacionales.

En los últimos años, la liga norteamericana ha atraído a jugadores como Giorgio Chiellini y Gareth Bale al LAFC, Lorenzo Insigne a Toronto y Héctor Herrera a Houston. Además, figuras mexicanas como Carlos Vela y Javier Hernández que han optado por jugar en Estados Unidos en lugar de regresar a su país.

Aunque algunos podrían cuestionar la edad de ciertos fichajes, los elementos que llegan a la MLS indudablemente generan más atención mediática que sus contrapartes en México. Este fenómeno se atribuye al atractivo de la calidad de vida en uno de los países más prósperos del mundo.

Pelé en el Cosmos de New York, debutó un 15 de junio de 1975 Foto: AP

En términos económicos, la MLS destaca por su poder financiero, atrayendo a figuras como Andrea Pirlo, Didier Drogba, Thierry Henry, Pelé, Johan Cruyff, Frank Lampard, Kaká, Steven Gerrard y Zlatan Ibrahimovic. Jugadores icónicos como David Beckham han contribuido significativamente al crecimiento del futbol en Estados Unidos.

El Inter de Miami se posiciona como un claro ejemplo, con la incorporación de Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba y la reciente adición de Luis Suárez. En contraste, la Liga MX cuenta con nombres destacados como Ronaldinho, Raúl García, Pep Guardiola, Roque Santa Cruz, Matías Fernández y André-Pierre Gignac.

Inter Miami sobre el fichaje de Luis Suárez Foto: @InterMiamiCF / X

Jugadores de la MLS en ligas europeas

La principal liga de futbol de Estados Unidos ha evolucionado de un enfoque centrado en fichar estrellas para atraer audiencias a convertirse en una cantera de jóvenes talentos. Inicialmente conocida como un paraíso de retiro, la MLS ahora se esfuerza por nutrir a la Selección Nacional Estadounidense y, en algunos casos, también a la de Canadá.

El cambio se dio en 2007 con la US Development Academy, una iniciativa de la federación (US Soccer) que sentó las bases para la formación de futbolistas en la actual selección mayor, como Pulisic, McKennie, Tyler Adams y Giovanni Reyna. La academia dejó de existir en 2020 para darle paso a MLS Next en 2020 y MLS Next Pro en 2022.

Christian Pulisic celebra un gol con el Chelsea en la Champions League Foto: AP

El reciente Mundial de Qatar 2022 evidenció el impacto de la liga estadounidense en el combinado nacional, siendo el único representante de la Concacaf en llegar a los Octavos de Final; sólo siete de los 26 convocados jugaban en la MLS, la mayoría competía en clubes del Viejo Continente.

Con seis partidos sin ganarle a EE.UU., el Tri enfrenta su peor racha en este siglo frente a la Selección de las Barras y las Estrellas, subrayando el ascenso de la competición vecina como una verdadera cantera de talento para la región norteamericana.

