David Beckham y su declaración en contra de la MLS que lo pondría en problemas con Lionel Messi

A principios del mes de octubre, la plataforma de streaming Netflix lanzó la esperada serie documental sobre la vida de la leyenda del futbol, David Beckham. En uno de los episodios de la serie, hubo una declaración que generó críticas, especialmente en relación con la no clasificación del Inter Miami a playoffs en la MLS.

Estas palabras se convirtieron en una filosa arma utilizada por el periodista Álvaro Morales de ESPN para explicar el bajo rendimiento de Lionel Messi y su equipo en la liga estadounidense, entre sus argumentos, citó las palabras de Beckham sobre la MLS y su nivel de competitividad.

“Es una liga que hasta el propio David Beckham decía que los jugadores limpian piscinas o limpiaban piscinas como segundo trabajo”, refirió el analista.

Además, se destacó la advertencia que el exentrenador de la Selección de Inglaterra, Fabio Capello, le hizo a Beckham durante su mandato en el combinado nacional, insistiendo en que debía jugar en una liga más competitiva si quería ser considerado para la convocatoria del representativo, sin embargo el ex del Real Madrid ya había pactado con LA Galaxy.

David Beckham, está listo para llevar a los fanáticos en un viaje único a través de su vida y carrera en una serie documental exclusiva de Netflix.

La producción dirigida por el galardonado Fisher Stevens y producida por John Battsek, ambos ganadores del Oscar, promete revelar detalles inéditos y anécdotas de la vida del legendario futbolista.

Uno de los momentos más impactantes es cuando Beckham se abre sobre el punto más bajo de su carrera: su expulsión en el partido de octavos de final entre Inglaterra y Argentina en el Mundial de Francia 1998.

No he hablado de ello porque no puedo. No comía, no dormía. Me pasó factura hasta el punto de que no me reconocía