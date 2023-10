Jaime Lozano es duramente criticado por un especialista, tras preferir a Jiménez en lugar de Giménez

Javier Alarcón es uno de los comentaristas deportivos que está en desacuerdo con que Jaime Lozano prefiera como delantero titular en la Selección Mexicana a Raúl Jiménez por encima de Santiago Giménez.

En el programa de debate "Tercer Grado Deportivo", el integrante de Imagen le pidió abiertamente al 'Jimmy' elegir como su número 1 en el ataque al goleador del Feyenoord.

"Tienes que decirle ‘tú eres el número 1’ cuando tienes a un jugador como este, en plena juventud. No hay mejor futbolista mexicano en este momento que Santi Giménez, me lo pueden descalificar porque es la liga de los Países Bajos, pero el muchacho mantiene un ritmo impresionante", comentó Alarcón, quien en su momento fue el director editorial de Televisa Deportes.

Foto: X de Javier Alarcón @Javier_Alarcon_

El experimentado periodista considera que Lozano Espín se ha inclinado por Jiménez debido a que quiere darle minutos a todos los convocados a la Selección Mexicana, aunque cree que no es la situación ideal.

"Los técnicos sofistican demasiado el juego, quizá también lo que quiere hacer Jaime es reafirmar esta empatía con los jugadores para que todo mundo tenga un poco de balón, pero no hace mucho sentido", ahondó previo al cotejo de este martes contra Alemania.

El sábado pasado, Santiago Giménez ingresó al duelo amistoso contra Ghana en el minuto 73, precisamente para reemplazar al delantero del Fulham.

Santiago Giménez es fiel admirador del 'Chicharito'

A casi tres años de distancia del Mundial 2026, Santiago Giménez fue muy claro respecto a cómo se visualiza con la Selección Mexicana en el magno evento y apeló a una recordada frase de Javier Hernández, en la que el 'Chicharito' alentó a pensar en "cosas chingonas".

Concentrado con el equipo nacional que enfrentará en Estados Unidos a Ghana y Alemania en la Fecha FIFA, el delantero del Feyenoord apeló a la mentalidad del actual atacante del LA Galaxy, pues siempre tiene en la cabeza esa frase.

"Me imagino todo, como dijo Chicharito hay que imaginarnos cosas chingonas... y esa frase por más que haya sido de burla, la he tenido mucho en mi cabeza, me ha dejado una gran lección con esa frase que dijo y muchas otras cosas", declaró Giménez en charla con TUDN.

EVG