Carlos Vela rechaza a la Liga MX, en la MLS no llega a un acuerdo y Europa será su destino final

El atacante mexicano Carlos Vela al parecer ya tiene su destino definido y no es la Liga MX ni la MLS, pues el futbolista regresará a España y volverá a defender los colores de la Real Sociedad.

Diversos medios de comunicación mexicanos y extranjeros asegura que Carlos Vela recibió una oferta de la Real Sociedad y a pesar de que en el LAFC lo quieren retener no pudieron cumplir lo solicitado por el jugador.

"El Bombardero" dejó España hace unos años por jugar en la MLS y convertirse en el primer futbolista franquicia de la franquicia del LAFC, logró obtener diversos títulos y hacer que el mundo del futbol comenzara a voltear a Estados Unidos.

Tras la llegada de Vela, varias estrellas también comenzaron a aterrizar en la MLS, pues en años anteriores jugadores de la talla de David Beckham, Pelé, Hugo Sánchez y muchos más ya habían militado en el futbol estadounidense.

Carlos Vela y un contrato corto en España

Los reportes aseguran que Carlos Vela no tendrá un contrato de tiempo largo en la Real Sociedad, pues el equipo quiero que el futbolista no se sienta presionado, sumado a que la edad ya no le permitiría firmar por más de dos años.

En un inicio se dio a conocer que "La Hiena" firmará por un año a la espera de alargarlo uno más, con un salario modesto, pero con las mismas condiciones que tenía cuando vivió su primera etapa en la Real Sociedad.

El originario de Cancún, Quintana Roo, estuvo siete temporadas Real Sociedad, dos en la primera etapa y cinco en la segunda, y mostró, sin duda, su mejor nivel en toda su carrera, ya que fue hasta comparado con la enorme temporada que estaban teniendo Cristiano Ronaldo (Real Madrid) y Lionel Messi (Barcelona).

Con la Real Sociedad jugó un total de 250 partidos, marcando 73 goles y poniendo 43 asistencias, convirtiéndose en uno de los jugadores más retables en aquel plantel junto al francés y su gran amigo Antoine Griezmann.

