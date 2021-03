Liverpool cae en Anfield por sexta vez al hilo, nunca en su historia

El Liverpool, defensor del título en Inglaterra, sufrió una sexta derrota consecutiva en su feudo de Anfield al sucumbir 1-0 ante Fulham y con este resultado cosechar su peor seguidilla de descalabros de manera consecutiva en su casa a lo largo de su historia.

La previa del partido se había enfocado en el enojo de Mohamed Salah por haber sido sustituido en la derrota contra el Chelsea el jueves pasado. La semana culminó peor para el delantero egipcio, vacilante con la posesión dentro de su propia área chica. El volante gabonés Mario Lemina capitalizó el error y batió al arquero Alisson Becker para anotar su primer gol con Fulham a los 45 minutos.

. Gráfico: La Razón de México

Liverpool mantuvo una racha de 68 partidos seguidos sin perder en Anfield por la liga inglesa hasta que perdió ante Burnley en enero.

El más reciente revés del equipo del técnico Jurgen Klopp les dejó en la séptima plaza, con 22 puntos detrás del líder Manchester City, que más tarde recibió al Manchester United.

Fulham consiguió una victoria enorme en su empeño por salvarse del descenso. Sólo la diferencia de goles le mantiene en la zona roja, aunque ha disputado un partido más que Brighton, ocupante de la plaza número 17.

Los últimos resultados de Jurgen Klopp al frente del Liverpool comienza a hacer que la directiva de los Reds empiece a volver a otros horizontes y el que más se acerca en el gusto de los de pantalón largo es Steven Gerrard, un histórico de los de Anfield.

Dentro de los éxitos de Gerrard está el de llevar al título a los Rangers FC de Escocia seis fechas antes de que finalizara la Scottish Premiership.

A media semana el Liverpool regresa a Anfield, pero en esta ocasión en duelo correspondiente de la Champions League ante el RB Leipzig, los ingleses llegan con una ventaja de dos goles, tras el partido de ida.

. Gráfico: La Razón de México

TERMINA RACHA. Lo único que le queda al Manchester United estos días es amargarle un poco la existencia a un Manchester City en una marcha inexorable al título.

La ambición del técnico del City, Pep Guardiola, de establecer un récord mundial de victorias se esfumó tras la derrota 2-0 en el derbi.

Un penalti señalado cuando apenas habían transcurrido 36 segundos y ejecutado por Bruno Fernandes y el tanto de Luke Shaw a los 50 minutos pusieron fin a la racha de 21 triunfos sucesivos del City en todas las competiciones.

Pero el panorama de la Premier League ha dado un giro drástico desde la última derrota del City, acaecida hace 106 días en una visita al Tottenham y que les dejó en 11mo puesto de la tabla, ocho puntos del club de Londres instalado en la cima.

Perder ahora es una mera cuestión de orgullo y dejar escapar la oportunidad de igualar el récord de 27 victorias consecutivas que el club galés The New Saints fijó en 2016. El City no sólo ascendió a lo más alto de la tabla de posiciones, sino que abrió una brecha tan grande su escolta y vecino que ahora la distancia quedó en 11 puntos tras salir triunfante de la visita al Etihad.

Con semejante diferencia y 10 partidos por disputar, el United sólo ha hecho demorar el momento en el que el City destronará a Liverpool como campeón.

Otra cifra que no se logró fue la de Pep Guardiola en el top 3 de los entrenadores con más victorias de manera consecutiva, pues se quedó con 21 y no alcanzó a Carlo Ancelotti, quien con el Real Madrid logró 22; Hans-Dieter Flick (23) con el Bayern Múnich y con el Ajax Ştefan Kovács (26).