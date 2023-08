LMB: ¿Cuándo se juegan los Playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol?

El diamante está listo para encenderse con los esperados Playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol, los 12 equipos clasificados se preparan para enfrentar una batalla de alta intensidad en su búsqueda por el codiciado título.

Este martes 8 de agosto la Zona Sur jugará la primera ronda de eliminatorias, mientras que la Zona Norte empezará el miércoles 9 de agosto. Para la Serie de Zona, que es la que se juega después de la primera ronda de Playoffs, se tiene planeado empezar el viernes 18 de agosto para los del sur y el sábado 19 para los del norte.

La Serie del Rey, que se define entre el campeón de la Zona Sur contra el campeón de la Zona Norte, se llevará a cabo a partir del 8 de septiembre. Todas las Series se jugarán a cuatro de siete juegos, de llegar al juego siete en la última fase, la final se jugaría el 16 de septiembre.

Equipos clasificados a los Playoffs de la LMB



​(1) Tecolotes de los Dos Laredos vs Acereros de Monclova (6)

(2) Sultanes de Monterrey vs Algodoneros Unión Laguna (5)

(3) Toros de Tijuana vs Saraperos de Saltillo (4) Zona Norte:



​(1) Diablos Rojos del México vs Tigres de Quintana Roo (6)

(2) Olmecas de Tabasco vs Leones de Yucatán (5)

(3) El Águila de Veracruz vs Pericos de Puebla (4) Zona Sur:

Calendario de Playoffs

El martes 8 de agosto iniciara el juego 1 de la Zona Sur: Tigres vs Diablos, Pericos vs El Águila y Leones vs Olmecas a las 19:00, 19:30 y 20:00 hrs (Centro de México) respectivamente.

El miércoles 9 de agosto iniciará con Acereros vs Tecos y Algodoneros vs Sultanes a las 19:30 hrs; Saraperos vs Toros a las 20:35 hrs; adicional al juego 2 de la Zona Sur, que respetaran el orden y horarios del juego 1.

El jueves 10 de agosto será exclusivo para el juego 2 de la Zona Norte y el viernes 11 de agosto solamente para el juego 3 de la Zona Sur, iniciando con Diablos vs Tigres a las 18:30 hrs y así sucesivamente.

