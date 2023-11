Luis Rubiales recibe tres años de inhabilitación en el futbol español después del beso a Hermoso

La Razón Online /Associated Press

Luis Rubiales, expresidente de la Federación Española de Futbol (RFEF), fue declarado no apto para trabajar en este deporte durante tres años después de besar en los labios a la delantera Jennifer Hermoso sin su consentimiento en la final de la Copa Mundial Femenil celebrada en agosto pasado en Australia y Nueva Zelanda.

Rubiales ya se había visto obligado a renunciar a su cargo después de que inicialmente intentó permanecer en él a pesar del revuelo mundial por besar a la goleadora del Pachuca en la ceremonia de entrega de trofeos después de la final del magno evento contra Inglaterra.

Foto: X de Luis Rubiales

El fallo del viernes del panel legal que supervisa los deportes en España se produce después de que la FIFA, el organismo rector del futbol mundial, ya había suspendido al extitular de la RFEF por tres años.

Un juez español esta investigando las acusaciones de Hermoso de que Rubiales la agredió sexualmente con un beso y luego la presionó para que lo apoyara públicamente después del hecho. Él negó haber hecho algo malo.

Hermoso asegura que recibió amenazas tras el beso de Rubiales

Jenni Hermoso recibió amenazas después de que el presidente de la Federación de Futbol de España la beso en los labios tras la final de la Copa Mundial femenina, dijo en una entrevista publicada en GQ en Español.

“He tenido que asumir las consecuencias de un acto que no provoqué, que no había elegido ni premeditado”, indicó. “He llegado a recibir amenazas, y eso es algo a lo que no te acostumbras nunca"

Hermoso no dio detalles sobre esas amenazas y sólo dijo que pasó por “semanas difíciles” tras estar en el centro de una de las peores crisis del fútbol español.

La jugadora recibió un beso en los labios sin su consentimiento de Luis Rubiales durante la ceremonia de entrega de medallas tras el triunfo de España sobre Inglaterra en la final del Mundial en agosto en Sidney.

EVG