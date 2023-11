Hija de Julio César Chávez ataca públicamente a sus hermanos por sus adicciones: “me da vergüenza...”

La familia del legendario exboxeador mexicano, Julio César Chávez, continúa siendo protagonista de la polémica, esta vez con su hija Nicole expresó su frustración hacia sus hermanos Julio César y Omar, con un un mensaje impactante a través de su cuenta de TikTok.

Después de las recientes declaraciones de Julio César Chávez sobre la tristeza que le embarga debido a los problemas de adicción de su primogénito, JC Chávez Jr., la hija menor del "Sr. Nocaut" no ocultó su enojo y preocupación por la situación de sus hermanos.

La joven, conocida por su participación en 'La Casa de los Famosos Estados Unidos', reveló en el video su frustración al ver a su padre triste por no saber cómo ayudar a sus hermanos. Nicole confesó que a veces preferiría no saber nada de ellos para evitar vivir angustiada.

"Estoy cansada de ver a mi papá triste porque no sabe qué más hacer para ayudarlos, que estoy harta que sólo den problemas, que a veces me gustaría no saber nada de ellos para no vivir angustiada, que me da vergüenza que siempre hagan públicos nuestros problemas familiares, que no se dan cuenta que nos hacen sufrir a todos", manifestó Nicole en la publicación.

Nicole Chávez revela su amor incondicional a sus hermanos

En el mismo post en el que arremetió contra las problemáticas de sus hermanos, Nicole reveló su lucha interna y su amor incondicional por ellos. En un tono más vulnerable, confesó que a pesar de las dificultades, cada día pide por las vidas de su hermanos.

"Si me agarras sentimental, estoy segura que te diré: que no hay día que no le pida a Dios por ustedes, que les dé claridad y fuerza para salir adelante, que tengo la esperanza de volver a estar todos juntos, que extraño mucho cómo era todo antes", expresó la joven influencer.

Nicole Chávez tiene buenos deseos para sus hermanos Foto: Captura de pantalla

La también conductora de TV reafirmó su compromiso con la familia, asegurando que siempre estará dispuesta a ayudar en la medida de lo posible a sus hermanos y a su padre.

"Estoy con la mejor disposición para ayudar en medida de lo posible a mis hermanos y papá. Mi deseo más profundo es que algún día podamos volver a ser una familia unida y sin mayores conflictos", añadió la menor de los Chávez.

