Luis Suárez y su emotiva despedida con la Selección de Uruguay; "No tengo palabras..." (VIDEO)

El experimentado goleador Luis Suárez vivió una emotiva despedida de la Selección de Uruguay este viernes 6 de septiembre, después de 17 años representando a la garra charrúa. Lo hizo en el empate 0-0 con Paraguay en duelo eliminatorio rumbo al Mundial del 2026, juego que se llevó a cabo en el Estadio Centenario de Montevideo.

La expectativa generada por la despedida de Suárez de la selección uruguaya no encontró eco en el partido, discreto y rocoso, que no impidió el emotivo homenaje al final.

“Agradecerles por este cariño y pedirles una cosa: Uruguay es más grande que cualquier jugador, entrenador o director deportivo. A partir de mañana ser un hincha mas y desearle lo mejor a los compañeros que vienen. Arriba Uruguay y siempre agradecido al pueblo uruguayo”, dijo entre lágrimas el actual delantero de Inter Miami.

Suárez, de 37 años, alineó de inicio y completó los 90 minutos contra la Albirroja, cuatro días después de anunciar que este cotejo sería su último con la Celeste. El exastro del Liverpool y del Barcelona se marcha de la selección con 69 dianas en su haber.

Con todo, el ídolo Suárez tuvo su fiesta de despedida; saltó al campo de juego con sus tres hijos, a quienes dedicó cada uno de sus goles y tras cantar por última vez el himno uruguayo, se emocionó él también con el recuerdo de Juan Izquierdo, el defensa de Nacional fallecido el pasado 27 de agosto en Sao Paulo, al cual el “Pistolero” tuvo como compañero en su paso por el decano uruguayo en 2022.

El extécnico de la Celeste, Óscar Washington Tabárez; los presidentes de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y de Paraguay, Santiago Peña, así como figuras como Diego Lugano y Diego Forlán, dijeron presente para despedir al máximo artillero de la historia del combinado celeste, que, ahora sí, cierra su trayectoria de 143 encuentros.

Suárez recordó los momentos difíciles de una generación que despide al último y más importante de sus referentes.

“Me acuerdo muchísimas cosas, nos llegaron a decir vendepatria y la gente no sabe lo que nosotros luchamos por esta camiseta. Lo difícil que es representar un país, no es nada fácil asumir esa responsabilidad y nosotros, la mayoría, llegamos acá hechos un niño y tuvimos el mismo deseo, llevar al país lo más lejos posible”, expresó.

No faltaron los saludos de Neymar Jr., Lionel Messi, Enzo Francescoli y Sebastián 'Loco' Abreu, mediante un video proyectado por la misma pantalla gigante que minutos antes emitió los goles del pistolero vestido de celeste.

Uruguay visitará a Venezuela el martes 10 de septiembre en la siguiente fecha de la eliminatoria, mientras que Paraguay será anfitrión de Brasil.

EVG