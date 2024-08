París 2024 | Campeona con Estados Unidos pide al COI una nueva medalla tras romper la suya en una fiesta (VIDEO)

Lynn Williams, miembro de la Selección Femenil de Estados Unidos que conquistó el oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, tuvo un percance con su preciada medalla. A través de su cuenta de TikTok, la futbolista de 31 años compartió con sus seguidores cómo, durante una fiesta, su presea sufrió un daño inesperado.

La jugadora relató cómo ocurrió el incidente mientras se preparaba una sopa para aliviar los efectos de la resaca, la veterana comenzó a narrar que fue grabada girando su medalla durante la fiesta, pero que ese no fue el motivo por el cual su medalla se rompió.

Ustedes me vieron revoleándola por todos lados, irónicamente no fue así como se rompió; estoy segura de que eso no ayudó, pero así no se rompió