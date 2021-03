¡Malas noticias! Joya del Tri asegura que lo han buscado otros países para "robarlo"

En el futbol hay casos en los que un jugador puede representar a más de una selección, al contar con doble nacionalidad. Tal es el caso de Efraín Álvarez, quien actualmente milita en el Galaxy de Los Ángeles.

El mediocampista de 18 años puede vestir los colores de la Selección Nacional o los de la Selección de Estados Unidos, es por es que el combinado de la barras y las estrellas ya intentó buscarlo.

En entrevista con TV Azteca, Álvarez confesó que directivos del balompié estadounidense ya lo han buscado para que represente al cuadro norteamericano.

“Sí me ha buscado (Estados Unidos), pero yo ahorita estoy feliz. Un sueño estar aquí, disfrutando cada momento. Yo me siento muy feliz. Estoy muy contento, llegué a un punto a donde quería llegar y si Dios quiere, mi familia y yo sabemos lo que queremos y vamos a seguir así, estoy muy feliz donde estoy”, dijo.

Feliz con la Selección Mexicana

Sin embargo, aseguró que este feliz actualmente, bajo la mira de la Selección Mexicana, tras recibir su primera convocatoria, de la mano de Gerardo Martino.

Álvarez, además, afirmó que para él es un orgullo portar el escudo mexicano, sea cual sea la categoría que le toque defender.

“La verdad con la Selección, donde sea. Hasta con la Sub 20. Es un orgullo vestir la camiseta de la Selección. Si es mayor, estoy feliz, si es sub-23, feliz. Si me toca ir a los Olímpicos o al Mundial, cualquiera me pone la piel chinita”, sentenció.

