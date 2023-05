Marcelo Bielsa buscará la tercera estrella con Uruguay; así lo anunció la Celeste como su nuevo timonel (VIDEO)

Después de varios meses de especulación y arreglos de contrato, Marcelo Bielsa fue oficializado como nuevo director técnico de la Selección Mayor de Uruguay. El timonel argentino será el encargado de llevar el proceso del representativo charrúa hasta el Mundial del 2026, a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá.

La Celeste se mofó de todas las hipótesis que hubo en torno a la llegada del 'Loco' haciendo una recopilación de las notas que hablaban de este hecho y los cambios que podría traer al combinado uruguayo. La AUF puso fin a todas las teorías y anunció al seleccionador argentino como el encargado de llevarlos por la tercera estrella mundialista.

Cabe resaltar que Bielsa será el apoderado para conducir a esta selección en el compromiso más importante de la Conmebol, la Copa América, y a la Sub-23 que representará al país sudamericano en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde “el Loco” ya ha conseguido el oro.

Jorge Casales, secretario de competiciones e integrante del consejo ejecutivo de la AUF, dijo en entrevista con The Associated Press que el dirigente tiene la capacidad de dejar huella más allá de la cancha.

“Su filosofía de vida es muy valorada por todos los jugadores que han pasado por su atención. El legado que deja en los jugadores es también otra de las características deseables para la AUF. Es un cultor del detalle en el trabajo, que no admite atajos para llegar a los objetivos propuestos”, comentó el ejecutivo.

