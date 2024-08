PARÍS 2024: ¿Cuándo y dónde ver al mexicano Marco Verde en la semifinal de boxeo?

México tiene asegurada su cuarta medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024, luego de que Marco Alonso Verde derrotara por decisión dividida al indio Nishant Dev, en los cuartos de final de la categoría de peso mediano (-71 kilos).

Verde buscará avanzar a la final del torneo olímpico el próximo martes 6 de agosto, cuando enfrente al británico Lewis Richardson en el estadio Roland Garros. Para hacerlo deberá sobreponerse a molestias que tiene en la mano derecha hace meses, pero que se recrudecieron luego de su combate por los octavos de final.

“Era mucha presión porque el boxeo siempre ha obtenido medallas y aquí le pude sumar otra. Estoy muy contento por eso. Esto ya queda en el pasado. No me gusta confiarme, me viene un rival duro, no hay rivales fáciles”, dijo el apodado “Green” al finalizar el combate.

¡TERCER ROUND Y MEDALLA PARA MÉXICO! 🇲🇽💥💥💥😍😍😍🥊🥊🥊🔥🔥🔥🔥



Marco Verde se lleva los cuartos de final del boxeo varonil 71kg con 3 grandes rounds donde la decisión fue a favor del mexicano

¡VAMOS POR EL ORO, MARCO! 🥇🥇🥇#Paris2024 #ParísEsTuyo pic.twitter.com/Ioy6LMJQyX — Claro Sports (@ClaroSports) August 3, 2024

Medalla histórica para el boxeo mexicano

La medalla de Verde es la primera en boxeo para México desde la de Misael Rodríguez en Río de Janeiro 2016 y la número 14 en la historia, que convierten a esta disciplina en la segunda que más medallas le ha dado a México en la historia, solo superada por clavados (16).

La medalla del boxeador es originario de Mazatlán, Sinaloa, representa la primera en la historia del país azteca en esta división, ya que se registraba cuatro en peso gallo, tres en mosca, dos en medio, dos en pluma, una en ligero y otra en completo.

Si logra un triunfo más, Verde estaría en camino a convertirse en el primer boxeador mexicano en ganar una medalla de oro desde Ricardo Delgado y Antonio Roldán, quienes lo conquistaron en México 1968.

Me voy a morir en la raya, creo que el destino y dios ya tienen planeado lo que tienen para mí; Voy a cambiar el color de esa medalla", aseguró el pugilista de 22 años de edad.

PALABRAS DE UN MEDALLISTA OLÍMPICO EN FRANCIA 🇫🇷 🥊



“Me voy a morir en la raya, creo que el destino y dios ya tienen planeado lo que tienen para mí; VOY A CAMBIAR EL COLOR DE ESA MEDALLA. 🥇: Marco Verde, boxeador que avanzó a semifinales y aseguró el bronce. pic.twitter.com/yRKQpENjcP — Todo, Menos Fútbol ® (@todomenosfut) August 3, 2024

¿En dónde ver la pelea de Marco Verde vs. Lewis Richardson?

El próximo martes 6 de agosto es la semifinal del boxeador mexicano Marco Verde contra Lewis Richardson, a la 13:46 de la tarde de la Ciudad de México.

La pelea se transmitirá en televisión por la cadena TUDN, por el sitio oficial de los Juegos Olímpicos o, vía streaming, a través de la plataforma Claro Sport en YouTube.