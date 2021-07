María Espinoza: Quiero ser recordada como alguien que dio esperanza a mi país

María del Rosario Espinoza, consagrada como una de las atletas que más gloria dio a México en taekwondo en Juegos Olímpicos, asegura que le dolió quedar fuera de Tokio 2020, pero que al final está tranquila por lo que ha hecho en su carrera.

En exclusiva con La Razón, la originaria de Guasave, Sinaloa, mencionó la manera en la que quiere ser recordada por los aficionados, además de una anécdota con el también taekwondoín Carlos Navarro, quien se inspiró en ella.

. Gráfico: La Razón de México

¿Qué sentiste por no clasificar a tus cuartos Juegos Olímpicos? Pasé por todo un proceso, me dolió, pero dos días después ya estaba entrenando con otros objetivos. Me quedo con el sabor de haber ganado tres medallas para México y con lo que más me quedo es con haber cantado el Himno Nacional en un país tan lejano como China (Beijing 2008).

¿Cómo te gustaría que te recordara la gente? Como esa persona que le da mucha esperanza a su país de salir adelante, de que con el deporte puede uno conseguir y realizar muchos sueños.

¿Qué es lo que más te gusta del Olimpismo? Creo que parte del Olimpismo es poder inspirar a muchas generaciones. Muchos de los chicos que han estado conmigo en selección nacional me enseñan fotos de cuando eran niños y estaban conmigo y luego fui con ellos a unos Juegos Olímpicos, para mí eso me da mucha motivación y orgullo y ellos también han aportado esta parte de la energía. El claro ejemplo es Carlos Navarro, yo me acuerdo cuando estábamos en el proceso de Río, él era un niño cuando yo gané en Beijing 2008 y después tenerlo como compañero en unos Juegos Olímpicos y verlo cómo se entregaba y motivaba, fue una inspiración para esa cita en Río.

¿Cómo crees que se vivan estos JO por la pandemia? Al final van a tener ese espíritu de los Juegos Olímpicos, el ambiente, no sé exactamente cómo será esta parte de la convivencia que normalmente se hace previo y después de la competencia, no me imagino en sí cómo van a ser de diferentes a los anteriores.

¿Cuáles son tus próximos compromisos? En octubre teníamos campeonato del mundo, lo cancelaron y pues ver qué evento viene para este año, porque muchao de ellas se han pospuesto, entonces queda esperar el calendario pasando Juegos Olímpicos y el próximo año también.

¿Qué consejo le darías a los atletas que participan por primera vez en JO? Disfruten mucho. Se van a sentir muy nerviosos, pero así como ellos todo mundo lo va a estar y todo puede pasar. En el caso del taekwondo, es parte del compromiso de dar una buena actuación y de buscar la medalla.

¿Te gustaría asistir a los Juegos de París 2024? No lo sé, es algo que todavía no pasa por mi mente.