París 2024: “Llevé a mi hermano y cubrí los gastos", responde Marijose Alcalá a críticas de Ana Guevara por acreditaciones 

Marijose Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), está en el ojo del huracán debido a las acusaciones de uso indebido de acreditaciones durante los Juegos Olímpicos de París 2024. La disputa con Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), escaló en una serie de declaraciones públicas que han captado la atención de los medios y la opinión pública.

La polémica surgió cuando fotografías de Héctor Uscanga Izguerra, hermano de Alcalá, junto a su esposa e hijos en París comenzaron a circular. Estos documentos revelaron que Uscanga, acreditado como acompañante oficial, generaron sospechas sobre el manejo de acreditaciones. Guevara acusó a Alcalá de usarlas indebidamente, avivando la controversia.

En respuesta, María José Alcalá defendió su posición con firmeza. En una entrevista con el periódico Esto, Alcalá aclaró que la presencia de su hermano en París no afectó la disponibilidad de acreditaciones para la delegación mexicana.

"En estos eventos, como parte de la familia olímpica, tienes derecho a llevar un acompañante, quien tú decidas, y yo llevé a mi hermano. Todos los gastos los cubrí yo, incluyendo hospedaje, transporte y alimentación, y tengo forma de comprobarlo", explicó Alcalá.

Varios directivos del COM también viajaron a París 2024

A pesar de sus afirmaciones, las dudas persisten. Las imágenes no solo muestran a Uscanga, sino también a otros funcionarios del COM, como Vladimir Vidals Navarrete, contralor interno del organismo, y Aymard Vallejo Arzate, director general del COM. Esto ha llevado a cuestionar si su presencia en los eventos olímpicos cumplió una función oficial o si se trató de un uso personal de los recursos.

Alcalá insiste en que las acreditaciones y gastos fueron gestionados de manera legítima. "A nadie se le quitó la acreditación, a ningún entrenador. Todos los que acudieron del COM tenían una función específica para estar en los Juegos Olímpicos, apoyando en temas técnicos y administrativos", aseguró. También subrayó que los acompañantes cubrieron sus propios gastos de vuelos y hospedaje.

Hace casi un mes, la titular del COM informó en sus redes sociales sobre la situación en la que viajaría su hermano a la justa olímpica: "El Comité Olímpico Internacional, permite a cada uno de los titulares de sus Comités nacionales, un pase para un acompañante personal, en esta edición de los Juegos Olímpicos de París 2024, ese acompañante será mi hermano.

Así que si lo ven en mis historias, le mandan saludos".

Además, Alcalá sugirió que las críticas podrían ser una cortina de humo para desviar la atención de los problemas dentro de la Conade. “Ella ha dicho que nosotros como institución vendimos las acreditaciones a través de su gente de prensa. Yo creo que tratan de justificar sus pocos resultados como institución y distraer a la gente de los temas importantes”, declaró Alcalá.

El conflicto entre Alcalá y Guevara no solo ha afectado la imagen de las instituciones involucradas, sino que también ha desviado la atención de los desafíos que enfrentó el deporte mexicano en un año olímpico, y puesto en duda la transparencia en la gestión deportiva del país.