Max Verstappen puede ser tricampeón de F1 sin necesidad de correr en Qatar

El piloto neerlandés, Max Verstappen, no necesita hacer mucho esfuerzo el fin de semana para salir tricampeón de la Fórmula 1, pues en realidad Sergio Pérez necesita un milagro para que su coequipero no levante el título, pero todo apunta a que el final está escrito y el Gran Premio de Qatar será el escenario perfecto para que el europeo se lleve otro trofeo a su vitrina.

Sin necesidad de correr el Gran Premio de Qatar, Verstappen se podría consagrar en la máxima categoría del automovilismo, ya que con una serie de combinaciones se llevaría el campeonato desde la carrera sprint, pues solamente necesita que el mexicano termine en segundo y él en séptimo para consagrarse.

Max está muy cerca de escribir su nombre con letras de oro, pues otro de los resultados que lo favorecería sería si el piloto originario de Jalisco finaliza en cuarto lugar o más arriba del sprint y con eso ya se llevaría el título de la Fórmula 1, por lo que el fin de semana tiene más presión para Checo Pérez que para cualquier otro volante, pues es el único que le falta de seis Grandes Premios y podría pelear con el de Países Bajos; el resto de los pilotos no tienen oportunidad y están cumpliendo su recorrido en todos los circuitos de la manera más profesional, ya que terminar en una buena posición les ayuda a ellos y a sus escuderías para probar los monoplazas.

Creo que el nivel de Max Verstappen se ha mantenido ahí y yo no he podido. Está piloteando a un nivel que yo no había visto en la Fórmula 1 desde que estoy aquí. No comete errores y realmente va al límite todo el tiempo

Sergio Pérez, Piloto Red Bull

“Hay momentos duros. Tener un gran auto como el que hemos tenido este año y no poderle sacar el máximo provecho por muchas razones”, dijo en entrevista con Fox Sports, cadena estadounidense que transmite la F1 en vivo.

Muchos aficionados se han quejado de la superioridad de Red Bull en la Fórmula 1 en los últimos años, ya que no hay escudería que le haga sombra, a pesar de tener grandes pilotos al frente.

“No hay ninguna comparación. Nada funciona como funciona Red Bull, tienes una mala carrera con cualquier otro equipo y no se habla de eso; te pasa en Red Bull y tienes a 300 medios de comunicación diciendo que ‘te tienen que quitar del lugar’”, reveló Checo.

El futuro del mexicano en Red Bull es muy incierto y a lo largo de los meses desde que inició la Temporada 2023 se ha mencionado que sería el último año del tapatío en la escudería, pues no encaja al cien y en lugar de ayudar a su compañero está pensando en derrotarlo y eso no le ayuda, pues no está enfocado en correr, sino en ser mejor que el que tiene al lado y se frustra.