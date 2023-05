Me gustaría demostrar que los de estatura pequeña también tenemos el corazón que los grandes: Angelito

Angelito es una de las una de las caras que destacan dentro de Los Pequeños Estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y una amenaza para rudos y técnicos, algo que al veracruzano le genera mucho honor, pues asegura que es producto de muchos años de trabajo duro todos los días.

“La verdad es algo bonito, porque llevo picando piedra todo este tiempo, entrenando duro tanto físicamente como luchísticamente. Ya vencí a Último Dragoncito en un torneo de pequeñas estrellas y creo que eso me hizo aún más fuerte y es algo muy padre que me consideren una amenaza, tanto rudos como técnicos”, comentó en exclusiva con La Razón.

En ese tenor, el oriundo de Coatzacoalcos, Veracruz, aseguró que una de sus metas es demostrarle al público que un luchador bajo de estatura tiene la misma capacidad y corazón que uno grande.

“Estoy buscando a Mercurio en cada lucha, tanto en Puebla como en la Ciudad de México, Guadalajara, otra oportunidad por ese cinturón mundial de los pequeños estrellas y ¿por qué no, pensar en grande, ir a Japón? Me gustaría viajar y demostrar que los de estatura pequeña también tenemos ese corazón que tienen los grandes”, subrayó.

Angelito reconoció que cada ocasión que sube al ring siente nervios. Sin embargo, afirma que eso es bueno, porque el día que no tenga esa sensación significaría que no disfruta la lucha libre.

“Principalmente nervios, nunca los vamos a dejar de sentir. Dicen que el luchador siempre va a tener nervios cuando ama lo que hace y cuando deja de amar lo que hace nada más estás ahí por estar. Son miedos, nerviosismo, ante todo checo cómo reaccione el público a mi presentación, los abucheos me dan un plus, porque se supone que es gente ruda y si te abuchean es porque les está gustando tu trabajo”, ahondó.

Angelito, agradecido con su padre y tío

Angelito no olvida sus raíces y comienzos en la lucha libre, motivo por el cual está muy agradecido con su padre y su tío, quienes son los Guerreros Ninja. Actualmente, el esteta veracruzano entrena con Virus.

“Los Guerreros Ninja son mi papá y mi tío, ellos fueron los creadores de Angelito y el profesor Franco Colombo fue el que le dio ese plus y actualmente entreno con el profesor Virus, que es una parte muy importante de Angelito, porque en esto no se deja de aprender y todos tienen un por qué en la vida de Angelito, tanto luchísticamente como fuera de ello, porque te marca una disciplina, que la aprendí de mi papá y mi tío, del señor Arturo Beristáin la humildad, del profesor Franco Colombo la persistencia y de Virus ser aferrado, que la estatura no te impide aspirar a sueños grandes”, indico.

EVG