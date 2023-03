Mi desempeño en la lucha libre lo considero satisfactorio, no excelente, porque pecaría de vanidoso: Felino

Uno de los luchadores más veteranos del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) es Felino, quien será uno de los participantes en el 80 Aniversario de la Arena Coliseo este sábado 1 de abril.

Con cuatro décadas de trayectoria, el 'Luchador más rápido del mundo' se siente satisfecho por todos los logros que ha obtenido, mas no califica su carrera como excelente.

“Lo considero satisfactorio, no excelente, porque pecaría de vanidoso. Pero a mis 59 años todavía corro, brinco, tiro codazo de la tercera cuerda, hago muchos lances que la mayoría los contemporáneos no. Estos 40 años yo le agradezco al público el aplauso y creo que mi cuerpo me agradece que me mantenga por ser un luchador de alto rendimiento que no fuma, no bebe, no usa drogas, soy un luchador muy sano en toda la extensión de la palabra y por eso mi cuerpo está agradecido conmigo y yo con él”, compartió Felino en exclusiva con La Razón.

🔜

📍Arena Coliseo

🗓️ Sábado 1° de abril '23

🕢 7:30 p.m.



🎟️ Boletos en taquillas y en Ticketmaster:https://t.co/1237AwTWVx#SábadoDeColiseo pic.twitter.com/5onZo1g3OS — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) March 30, 2023

En alusión a su participación este fin de semana en los 80 años de la Arena Coliseo, el experimentado esteta se siente agradecido por ser tomado en cuenta para este clase de evento, pues antes le causaba tristeza el hecho de que no fuera contemplado.

"Me siento afortunado porque apenas estoy siendo considerado para este tipo de luchas. Había mucha continuidad, como el caso de mi hermano (Negro Casas), quien solía participar mucho en este tipo de luchas y yo era un poco relegado. Eso me daba tristeza, porque yo decía ‘Bueno, ¿por qué se me relega si he sido un luchador que también tengo experiencia’, pero ahora que está la oportunidad de enfrentarlos a todos me siento dispuesto a demostrarme a mi mismo todavía de qué estoy hecho, porque siento que hay Felino para rato. Soy un luchador que siempre ha tenido una condición física impresionante”, profundizó Felino, quien este sábado justo con Virus y El Satánico enfrentará a Blue Panther, Atlantis y Octagón.

Felino y sus mejores momentos en la lucha libre

Entre los títulos que Felino presume en su palmarés se encuentran el Campeonato Nacional Welter, Campeonato Mundial Welter del CMLL, Campeonato Mundial Welter de la WWA y el Campeonato Nacional de Tríos.

Pero al margen de los campeonatos, el 'Luchador más rápido del mundo' guarda con especial algunos momentos en estas cuatro décadas arriba del ring, entre los cuales recuerda el día que perdió la máscara a manos de La Sombra el 19 de Marzo de 2010 en Homenaje a Dos Leyendas.

“Considero que uno puede ser el día que perdí la máscara. Fue un momento que jamás olvidaré, puesto que lejos de darme tristeza, me dio alegría por volver a mostrarme ante el público, que la gente me pudiera conocer en la calle. La máscara para mi es un poco como traer binoculares y desde que perdí la máscara mi carrera se fue hacia arriba. Otro momento fue haber derrotado a cinco luchadores consecutivamente en un torneo de alto rendimiento, había luchadores de la talla de Atlantis, Último Dragón, Máscara Mágica, La Fiera y el Dandy”, concluyó Felino.

