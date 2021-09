Me siento como el ave fénix: Jesús Hernández

La delegación de atletas que representa a México en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 superó la brecha de las 300 medallas y hasta el momento suman 302, después de la conquista de Arnulfo Castorena Vélez, Jesús Hernández Hernández y Nely Miranda Herrera en la paranatación y de José Rodolfo Chessani García en el paraatletismo.

Jesús Hernández logró la presea 300, al obtener el bronce en los 50 metros pecho categoría SB2, con tiempo de 1:02.27, y al término de la competencia reconoció que después de vencer al cáncer en las vías urinarias se siente como el ave fénix, ya que además es el primer azteca en ganar dos metales en Tokio 2020.

“Es algo extraordinario para mí, me siento como el ave fénix que renace de sus cenizas, porque tuve cáncer y cuando todos creyeron que no podría salir adelante, ahí estuve; además, esta medalla de bronce simboliza un gran reto para mí, es una prueba en la que he dominado mis miedos”, comentó en declaraciones con la Conade. Hernández Hernández ganó oro en los 150 metros individuales combinados en la categoría SM3.

México sumaba, hasta la hora del cierre de esta edición, 13 metales en tierras niponas a falta de cinco días para que concluya la justa veraniega.

Arnulfo Castorena obtuvo el primer lugar en los 50 metros pecho, con tiempo de 59 segundos y 25 centésimas, y con dicho metal llegó a seis medallas paralímpicas en su palmarés: oro en Sídney 2000, oro, plata y bronce en Atenas 2004, plata en Londres 2012 y oro en Tokio 2020.

“Estoy muy contento, feliz por obtener está medalla, pasaron varios años para estar nuevamente en el podio y gracias a Dios se logró. Nos vamos contentos y satisfechos, a pesar de mis 43 años de edad, todavía me siento fuerte y hay que seguir trabajando, echarle ganas para lograr la clasificación a París 2024 y tener mis séptimos Juegos Paralímpicos”, destacó el tritón en entrevista con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Por su parte, Nely Miranda, se colgó la presea de bronce, en la final de 50 metros pecho SB3, con un tiempo de 1:01.60.

Con este podio, Miranda Herrera llegó a cuatro medallas paralímpicas, tras sus dos oros en Beijing 2008 y un bronce en Río 2016.

“Estoy supercontenta, emocionada de estar de regreso con esta medalla para México. En Río 2016 me descalificaron en esta prueba, así que ésta fue mi revancha, logramos esta medalla de bronce para México, pero me sabe a oro”, añadió.

México tuvo una jornada llena de gloria, ya que José Rodolfo Chessani García cerró el día con el quinto oro para la delegación azteca en Tokio al ganar en los 400 metros, clasificación T38, con tiempo de 49.99 segundos, durante la actividad del para atletismo que se realiza en el Estadio Olímpico de la capital nipona.

El veracruzano partió en el carril siete y realizó una estupenda carrera, en la que dominó los últimos metros de la pista del Estadio Olímpico de Tokio, dejando con la medalla de plata al tunecino Mohamed Farhat Chida, quien detuvo el cronómetro en 50.33 segundos y el bronce fue para el canadiense Zachary Gingras, quien registró 50.85 segundos.

Chessani García llegó como la figura a seguir en la final de la prueba, tras haber conquistado la medalla de plata en el Campeonato Mundial de la disciplina en 2019, en Dubái, Emiratos Árabes, por lo que hizo valer los pronósticos y le dio a México el quinto metal dorado en la justa paralímpica.

José Chessani se despide de Tokio 2020, donde debutó con un oro y un octavo sitio en los 100 metros, clase T38.

Con este resultado, México alcanza cinco insignias áureas y se coloca momentáneamente en el sitio 17 del medallero, con una plata y siete bronces.