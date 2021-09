Medvedev barre a Djokovic y gana su primer Grand Slam

Novak Djokovic no pudo ante Daniil Medvedev y cayó en tres sets en la final del US Open, por lo que no se pudo llevar los cuatro Grand Slams del año y se mantiene empatado con 20 Grandes al igual que Roger Federer y Rafael Nadal.

A lo largo del partido Novak no tuvo reacción y Medvedev aprovechó para barrer al número 1 del mundo del tenis con pizarras de 4-6, 4-6 y 4-6 y así ganar el primer Grand Slam en su carrera, afianzándose en el segundo lugar del ranking.

El serbio se quedó con las ganas de romper una racha de más de 50 años para que un tenista en la categoría varonil pudiera obtener el Australia Open, Roland Garros, Wimbledon y US Open en un mismo año de la ATP, el último en cosechar dicha hazaña fue Rod Laver en 1969.

. Gráfico: La Razón de México

“Nunca lo he dicho, pero para mí eres el mejor tenista, eres el más grande de la historia y es un honor ganarte”, dijo el ruso al término del partido en relación a la victoria que obtuvo contra Nole.

Luego de cometer varias dobles faltas al sacar por el campeonato y un error no forzado de Djokovic, Daniil Medvedev finalmente pudo sentenciar una inapelable victoria.

El ruso logró el punto que le faltaba después de mucho nerviosismo y lo primero que hizo fue desplomarse en la pista azulada del estadio Arthur Ashe, sacando la lengua. Emulaba un festejo de los videosjuegos de FIFA.

Ya en plan serio, Medvedev alabó la grandeza de Djokovic en su discurso en la ceremonia de premiación.

“Antes que nada, quiero decir que lo lamento por ustedes los fanáticos y por Novak, porque todos sabíamos que era lo que estaba en juego”, dijo Medvedev.

. Gráfico: La Razón de México

El estilo contragolpeador del ruso de 25 años es muy similar al de Djokovic, consistente desde el fondo, devoluciones profundas y cambios de ritmo hasta hacer desquiciar al oponente.

“Si hay alguien que se merece un título de Grand Slam ahora mismo, eres tú”, dijo Djokovic. “Bien hecho”.

El serbio comenzó mal y tardó en enchufarse en el duelo. Esta vez no encontró el resquicio para emprender otra remontada como lo logró al ganar en las cuatro rondas previas tras ceder el primer set.

Medvedev perdió ante Djokovic en la final del Abierto de Australia este año y también ante Nadal en la definición del US Open de 2019.

Esa consagración en Melbourne en febrero fue el inicio al intento del número uno del mundo por una inusual gesta. Alimentó su ambición al coronarse en la arcilla del Abierto de Francia y el césped de Wimbledon. Se empezó a hablar en un Grand Slam dorado, pero el oro olímpico de sencillos en los Juegos de Tokio se le esfumó con una derrota ante Alexander Zverev. Le quedaba el Slam puro, irse de 4-4 en los majors en un mismo año.

Tampoco se pudo y Rod Laver, quien estaba presente en el estadio el domingo, sigue siendo el último hombre en completarlo, lográndolo dos veces en 1962 y 1969. La última mujer en conseguir la hazaña fue Steffi Graf in 1988.

“Tenía que haber jugado mucho mejor”, dijo Djokovic.