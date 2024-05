Es el mejor momento para decir adiós, dice Toni Kroos

Después de disputar en el verano la Eurocopa con Alemania, el veterano mediocampista Toni Kroos pondrá fin a su carrera como futbolista 17 años después de haber debutado y con la intención de cerrar con broche de oro su etapa con el Real Madrid, con el que disputará su último juego el próximo 1 de junio contra el Borussia Dortmund en la final de la Champions League.

El campeón mundial con la Mannschaft en Brasil 2014 dejó en claro que su decisión de retirarse de las canchas se debe a que considera que éste es el mejor momento para hacerlo, debido a que todavía tiene condiciones y nivel, pues no quiere hacerlo sin estar al 100 por ciento.

“No quiero ir a un punto donde la gente piense por qué todavía juega, no tiene nivel, estoy en el banquillo, no disfruto. Y ahí no quiero llegar, por eso quiero acabar en el mejor momento”, dijo al respecto Toni Kroos en un podcast que produce en conjunto con su hermano.

Un total de 33 títulos a lo largo de su carrera ha ganado el originario de la ciudad de Greifswald, quien podría decir adiós al futbol con 35 trofeos en caso de que el Real Madrid se corone en la Liga de Campeones y de que Alemania conquiste la Eurocopa que se llevará a cabo precisamente en suelo teutón, del 14 de junio al 14 de julio.

El Real Madrid, club al que Toni Kroos ha ayudado a obtener 22 trofeos (incluidas cuatro Champions League) desde su llegada en el verano del 2014, le expresó su agradecimiento al alemán, al que calificó como una de las grandes leyendas de la institución.

17 de julio de 2014, el día de mi presentación en el Real Madrid, el día que cambió mi vida. Mi vida como futbolista, pero sobre todo como persona. Fue el comienzo de una nueva vida en el Club más grande del mundo

Toni Kroos, Mediocampista alemán

“El Real Madrid quiere expresar su agradecimiento y su cariño a Toni Kroos, un jugador que ya forma parte de la historia del Real Madrid y que es una de las grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial”, resaltó el equipo merengue.

El Francotirador debutó profesionalmente con el Bayern Múnich el 26 de septiembre del 2007. Desde entonces se convirtió en un elemento fundamental en el mediocampo de los bávaros, con los que consiguió 10 trofeos hasta el 2014.

La otra camiseta que defendió Toni Kroos a lo largo de su carrera fue la del Bayer Leverkusen, conjunto con el que jugó 48 compromisos entre el 2009 y el 2010.

“Como siempre he dicho, el Real Madrid es y será mi último club. Hoy estoy feliz y orgulloso de haber encontrado en mi cabeza y en mi corazón el momento adecuado para esta decisión. Mi ambición siempre fue terminar mi carrera en la cima de mi nivel”, agregó el experimentado futbolista.

Su estreno con la selección de Alemania fue en un amistoso contra Argentina el 3 de marzo del 2010 y tres meses después jugó con la Mannschaft la Copa Mundial en Sudáfrica. En Brasil 2014 marcó dos goles y levantó el anhelado trofeo con el que los alemanes cosecharon su cuarto título del orbe y en Rusia 2018 fue parte de la inesperada eliminación en fase de grupos tras caer ante México y Corea del Sur.

En el 2021 había anunciado su retiro de la selección alemana, pero en febrero pasado anunció su vuelta para jugar la Eurocopa, en cuya fase de grupos los teutones chocarán ante Escocia, Hungría y Suiza dentro del pelotón A del torneo.

Bayer y Atalanta definen campeón

El estadio Aviva en Dublín, Irlanda, acoge la final de la Europa League entre el Atalanta y el Bayer Leverkusen, que busca su segundo trofeo de la campaña y conservar su invicto de 51 partidos en la Temporada 2023-2024.

Los dirigidos por Xabi Alonso llegan como favoritos al duelo en el que el club busca su segundo título continental tras la Copa de la UEFA obtenida en 1988.

Por su parte, la entidad de Lombardía va por su primer trofeo internacional en la historia, pues los ocho que presume en sus vitrinas han sido a nivel local.

Bayer Leverkusen se instaló en la final después de superar por global de 4-2 a la Roma. El Atalanta goleó 4-1 al Olympique de Marsella en las semifinales.

El cuadro teutón ganó la Bundesliga el pasado 14 de abril, y el próximo 25 de mayo luchará por el trofeo de la Copa de Alemania ante el Kaiserslautern.