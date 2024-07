Mexicanos en París 2024 HOY: ¿Qué atletas compiten este sábado 27 de julio?

La delegación azteca se alista para el primer día oficial de competencia en los Juegos Olímpicos de 2024, con una jornada llena de emoción y expectativas para los atletas nacionales. A lo largo del día, los mexicanos estarán en acción en diversas disciplinas.

El primer equipo en entrar en acción será la dupla de tiro mixto compuesta por Goretti Zumaya y Edson Ramírez. Esta pareja competirá en la clasificación de rifle de aire, donde pondrán a prueba su precisión y control para asegurar un buen inicio, en sus terceros y segundo Juegos Olímpicos, respectivamente.

Más tarde, será el turno de Kenia Lechuga, quien tendrá su primera regata en la disciplina de remo. Además, el debut olímpico de Gibrán Zea en esgrima y Miguel de Lara en natación. Estos jóvenes atletas se enfrentarán a sus primeros desafíos en la Justa Veraniega.

SÁBADO 27 DE JULIO

Edson Ramírez y Goretti Zumaya --> Tiro Deportivo mixto - Rifle de Aire

​Kenia Lechuga --> Remo

​Gibrán Zea --> Esgrima - Sable

Miguel de Lara --> Natación - 100m pecho

Alejandra Zavala --> Tiro Deportivo individual femenil - Pistola de Aire

​Sofía Reinoso --> Canotaje Slalom - Kayak

​Marcos Madrid --> Tenis de Mesa

​Alan Clealand --> Surf

​01:00 am Hora Centro de México​02:20 am Hora Centro de México02:25 am Hora Centro de México03:30 am Hora Centro de México​04:30 am Hora Centro de México​8:00 am Hora Centro de México - Serie primera carrera​10:10 am Hora Centro de México - Serie segunda carrera​13:30 pm Hora Centro de México14:00 pm ​Hora Centro de México