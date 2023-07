México tiene efectividad del 70% en 27 encuentros ante Jamaica

Este miércoles se juegan las semifinales de la Copa Oro 2023 y México podría lucir como amplio favorito para avanzar a la siguiente ronda, pues su rival en turno es Jamaica, selección con la que ha chocado en 27 oportunidades, ganando 19, empatando 5 y perdiendo 3, por lo que su efectividad es del 70 por ciento, pero con los últimos resultados del Tricolor y la gran plantilla que tienen los Reggae Boyz, dichos números no juegan esta noche en Las Vegas.

Actualmente, Jamaica cuenta con 10 futbolistas militando en la Premier League, la mayoría de ellos son titulares y a diferencia de Estados Unidos y Canadá, ellos sí fueron con su equipo A, no el B, pues desean ganar su primer título internacional y en 2023 se daría dicha situación.

Con Jaime Lozano, México derrotó a Honduras y Haití, luego perdió con Qatar, y en cuartos de final sufrió, pero derrotó a Costa Rica. Aunque el funcionamiento ha mejorado respecto a lo mostrado con Cocca, el equipo aún padece por falta de pegada, por poca generación ofensiva de sus volantes y atrás sus centrales se han visto muy vulnerables en transición y en pelota detenida.

Lozano ha sido poco específico en las áreas de oportunidad de trabajo antes de enfrentar a Jamaica, un equipo que en el papel representa el reto más complejo al que se ha enfrentado México en esta Copa Oro.

Los jamaiquinos tienen un equipo con 14 jugadores en ligas europeas, incluyendo a Michail Antonio (West Ham), Bobby Reid (Fulham), Demarai Grey (Everton) y Leon Bailey (Aston Villa).

El equipo caribeño ya eliminó a México en las semifinales de la Copa Oro 2017 y en sus dos recientes enfrentamientos en Liga de Naciones el resultado fue un empate de 1-1 en Kingston y de 2-2 en el Estadio Azteca, apenas en marzo pasado.

“No creo que exista odio hacia la selección. Creo que a veces los aficionados están algo condicionados por lo que leen en los medios, pero nosotros estamos para darles alegrías y esperemos darles más”, dijo Lozano sobre los abucheos.

Lozano, quien con 10 de los actuales jugadores de la selección logró la medalla de bronce en Tokio 2020, tomó el cargo el 18 de junio y hasta ahora tiene tres triunfos y una derrota en la Copa Oro utilizando la lista de jugadores elegida por Cocca.

“De lo que vi el primer día de entrenamiento a lo que somos hoy ha sido extraordinario (el cambio), no es que hayan estado mal antes, pero cuando los resultados no te acompañan no es fácil tener un grupo unido. Pero no todo es mérito de nosotros, es algo que los jugadores han logrado por ellos mismos”, añadió el timonel tricolor.

por el pase. Entonada después de apabullar a Qatar, Panamá intentará el miércoles alcanzar por tercera vez la final de la Copa Oro de la Concacaf cuando enfrente al monarca reinante Estados Unidos.

La selección dirigida por el técnico español danés, Thomas Christiansen, llega al choque en San Diego después de propinarle una paliza de 4-0 al invitado asiático, con tres tantos del delantero Ismael Díaz. Estados Unidos, actual campeón y con siete títulos en su vitrina, debió prodigarse más para doblegar a Canadá en el otro duelo de cuartos de final en la tanda de penales después de un empate 2-2 en tiempo reglamentario.

Es la quinta semifinal del torneo que disputan los panameños, que sueñan con llegar a su tercer partido por el cetro. Precisamente, en las finales de 2005 y 2013, fueron derrotados por los estadounidenses.

En el último choque entre ambas selecciones en Copa Oro, Panamá se impuso por penales en el partido por el tercer lugar, en 2015.

Christiansen ha intentado bajar la euforia y ser más comedidos tras la goleada del sábado, mientras que algunos jugadores coinciden en que tendrán que seguir imponiendo su estilo de juego que les ha dado resultados.

“Si queremos conseguir algo importante, tenemos que ganar este partido. Si queremos ser campeones, tenemos que ganarle al equipo que venga”, declaró Díaz.

Édgar Bárcenas, quien metió el otro tanto frente a Qatar, dijo que “tenemos que pensar en nosotros, sacar el mejor provecho al futbol que tenemos, lo que estamos haciendo”.

“Nunca hemos sido favoritos”, aclaró Bárcenas, aunque aseguró que están con bastante confianza y “con las ganas de alcanzar algo grande”.