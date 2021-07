México planea ir con equipo B a Concacaf para no arriesgar estrellas

Luego de que el delantero mexicano Hirving Chucky Lozano saliera lesionado del partido del pasado sábado de la Copa Oro, tras un terrible choque con el arquero de Trinidad y Tobago, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ya se pronunció al respecto con la Concacaf.

El presidente de la FMF, Yon de Luisa, aseguró que no quiere arriesgar la integridad de sus futbolistas, aunque descartó que el Tricolor deje de participar en torneos de la Concacaf, pero sí analizan si es necesario llevar a las estrellas a un torneo que no se toman las medidas adecuadas.

“En qué equipo llevar, es una decisión del técnico en su momento, como lo ha sido ahora por el Tata Martino. Lo que nos queda claro es que no hay ningún torneo que esté por encima de la integridad física de nuestros jugadores y vamos a dar todos los manotazos firmes que tengamos que dar en cualquier torneo (...) No participar en Copa Oro no es opción, pero sí se puede planear con qué selecciones ir en los próximos torneos”, agregó De Luisa en relación en llevar a un equipo B del Tricolor.

Asimismo, Yon de Luisa aseguró que la Federación Mexicana de Futbol le mandó un oficio a la Concacaf en el que buscan esclarecer la culpa del árbitro tras el incidente de Lozano.

“No es la primera vez que sucede, pasó en la Liga de Campeones de Clubes, pasó en la Liga de Naciones y ahora aquí. No vamos a pedir la inhabilitación de los jugadores de Trinidad, pero sí una explicación de qué sucedió con el árbitro y con los que estaban arriba. Por qué no se revisó si tuvieron siete minutos para hacerlo y cuando se da un empujón por la espalda es imposible que se puedan meter las manos (...) Fueron 40 puntos al Chucky y no lo vieron”, dijo.

Sobre la salud del delantero del Napoli, De Luisa afirmó que todavía estará en revisión por esta semana en un hospital de Dallas, debido a la gravedad del impacto.

Por otro lado, lamentó la reaparición del grito homofóbico, que ya se había eliminado, al menos, en los tres partidos previos a la Copa Oro, aunque aseguró que fue culpa de la mala implementación del protocolo de Concacaf.

“En el juego ante Trinidad y Tobago, el protocolo antidiscriminatorio falló, pero era responsabilidad de Concacaf y no lo llevó a cabo de buena forma”, añadió.

La Selección de México por la mañana, de ayer, no descartó tener que disputar sin público su próximo partido de la Copa Oro ante Guatemala, pero unas horas más tarde la Concacaf aseguró que se disputaría como se tenía planeado

Gráfico

“Nos gustaría aclarar que este partido se llevará a cabo según lo programado, con la asistencia de aficionados. Concacaf continuará implementando su campaña antidiscriminación ‘Lo Que Está Mal, Está Mal’”, escribió por medio de un boletín la organización regional.

México ya fue penalizado por la FIFA y deberá jugar sin espectadores dos partidos oficiales como local, debido a que sus aficionados profirieron el grito.

El dirigente dijo que se pondrán en contacto con la FIFA para que trate de entender que ni la federación ni el futbol local tienen que ver con la organización de partidos en Estados Unidos para tratar de minimizar las probables sanciones.

Sobre la reclamación de Rogelio Funes Mori, quien aseguró que el grito fue propiciado por el mal trabajo arbitral, De Luisa dijo que tiene sustento y que buscarán hacer un análisis con Concacaf, de manera que el grito ya no se repita.

“El reclamo tiene un sustento. Yo me iría más por el tema de protocolo que no se aplicó. El árbitro no pudo o no supo aplicarlo y hay que hacer ese análisis en la Concacafa”, sentenció.