Miguel Layún anuncia que no se retira del futbol profesional; "han sido días muy difíciles"

Apenas 11 días después de haber jugado su último partido como futbolista en la final de vuelta de la Liga MX entre América y Tigres, Miguel Layún publicó un sorpresivo video en el que señaló que echa para atrás su adiós a las canchas y que está abierto a escuchar ofertas.

"Han sido días muy complicados desde que terminó el torneo porque me hace mucha felicidad por un lado, pero tristeza por el otro de que se termina el futbol", dice Layún al inicio del clip que grabó desde su coche.

Posteriormente, el también exseleccionado tricolor comentó que dio marcha atrás a su retiro debido a que se siente incompleto y que tomó la decisión de volver a las canchas en conjunto con su esposa.

"Me he sentido incompleto y para no hacer más largo el video, he hablado con Ana (su esposa) y tomé la decisión que no me voy a retirar. Voy a abrir las puertas, si hay algún equipo que esté interesado, que quisiera mis servicios, adelante. Vuelvo al futbol, así que nos vemos pronto en las canchas", concluye el video del exlateral del América.

"No me retiro!", fue la frase con que Miguel Layún acompañó su video en X, donde de inmediato reaccionaron los usuarios, algunos con sorpresa y otros no tanto.

Algunos aficionados apoyaron el cambio de opinión del también exfutbolista del Monterrey. Sin embargo, otros de inmediato aseguraron que la publicación del veracruzano se debe a que este jueves es el Día de los Santos Inocentes.

¿Cuántos títulos ganó Miguel Layún en su carrera?

Miguel Layún ganó 10 títulos en sus 16 años de carrera, incluyendo su paso por clubes de la Liga MX, Europa y Selección Mexicana.

Su primer trofeo fue el de la inolvidable noche del 26 de mayo del 2013 en el Estadio Azteca, cuando anotó el penalti con el que el América se impuso a Cruz Azul en la final del Torneo Clausura de aquel año.

Miguel Layún conduce un balón durante un juego del América en la Liga MX. Foto: Mexsport

Con las Águilas, el oriundo de Córdoba, Veracruz, también consiguió dos títulos más de Liga MX, los del Apertura 2014 y el del Apertura 2023.

Durante su paso por los Rayados del Monterrey, Miguel Layún obtuvo cuatro trofeos, dos de la Concachampions, uno de Liga y una Copa MX.

En Portugal ganó un trofeo de liga en el 2018, mientras que con el Tricolor fue campeón de la Copa Oro y la Copa Concacaf, ambas en el 2015.

EVG