Selección Mexicana: Jaime Lozano destapa la verdad sobre la imposición de futbolistas en el Tricolor

Desde que Jaime Lozano asumió la dirección técnica de la Selección Mexicana, un sector de la afición y de los medios han asegurado que los altos mandos le han impuesto algunos futbolistas al Jimmy.

El exjugador de Pumas fue cuestionado al respecto por el exgoleador Carlos Hermosillo, asegurando que desde que tomó el cargo nunca ha recibido una orden de convocar a algún jugador en específico, e incluso dejó en claro que si eso ocurre eventualmente él renunciaría.

"HE ESCUCHADO QUE IMPONEN JUGADORES... A MÍ NUNCA" 😮‍💨



Lozano señala que a él nunca le han impuesto jugadores para convocarlos. #LUP pic.twitter.com/HM2iQSpyR1 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 24, 2023

"He escuchado que imponen jugadores. A mí nunca, porque el día que me hagan eso me tengo que hacer a un lado. No sé si antes, pero a mí nunca", aseguró Jaime Lozano en charla con Fox Sports.

Durante la plática, Carlos Hermosillo indicó que uno de los futbolistas que los detractores de la Selección Mexicana afirman que es impuesto es el veterano portero Guillermo Ochoa, quien en el 2026 aspira a asistir a su sexta Copa del Mundo.

Jaime Lozano fue nombrado entrenador interino del Tricolor en junio pasado a pocos días del arranque de la Copa Oro luego del cese del argentino Diego Cocca. Después de guiar a México a la consecución del trofeo regional, la nueva administración de la FMF decidió dejarlo en el puesto.

Jaime Lozano explica cómo hace sus convocatorias

En la misma plática, el Jimmy Lozano comentó que la elección de futbolistas para cada una de sus listas se basa en el momento que vive cada uno de ellos, tomando como ejemplo lo que hizo Lionel Scaloni en el inicio de su proceso al frente de Argentina.

"Trato de ir por el momento (al elegir jugadores) y pensando un poco en lo que hizo Argentina que fue el campeón, creo que Scaloni empezó por los nombres, pero se fue dando cuenta que tenía que meter al que mejor estaba", argumentó el estratega de la Selección Mexicana.

Si vas a un trabajo y te dicen "Vas de comentarista, pero tienes que hacer esto, esto y esto", pues hazlo tú. Si lo tienes tan claro, hazlo tú. ¿Para qué me pones si la tienes tan clara tú? Jaime Lozano

Finalmente, Lozano Espín dijo que más allá de respetar la trayectoria de cada futbolista su interés es darle oportunidad a jóvenes talentos que tengan un buen presente y puso como ejemplo a los argentinos Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

"Mac Allister o Enzo tuvieron minutos y eran jóvenes que de inicio no estaban. La Selección es eso, tienes que aprovechar el momento que vive un jugador en su club y valoro mucho eso", aseveró el entrenador de la Selección Mexicana.

EVG