VIDEO: Miguel Layún hace el coraje de su vida por culpa del 'Chicharito' Hernández

Miguel Layún y Javier 'Chicharito' Hernández son grandes amigos desde que coincidieron en la Selección Mexicana, motivo por el cual están acostumbrados a hacerse bromas y en la última de ellas el futbolista del América hizo un poco de coraje con el tapatío.

El chistoso momento se dio durante una transmisión en vivo en la que ambos charlaban acerca de la próxima edición de la Kings League Américas, cuando el 'Chicharito' le dijo Miguel Ángel al oriundo de Córdova, Veracruz.

"El retiro de Miguel Ángel Layún", dijo en primera instancia el goleador histórico del Tricolor, a lo que el defensa del América respondió molesto "Hijo de su madre. Siempre me castra, porque sabe que me rompe las pelotas que me digan Miguel Ángel, me reempu...".

La respuesta de Miguel Layún desató la carcajada del 'Chicharito' Hernández, quien volvió a la carga al decirle "Saludos, Miguel Ángel, saludos hermano. Ah no, perdón, ya no es hermano, saludos señor presidente", esto último en referencia a que el integrante de las Águilas es presidente del Olimpo United en la Kings League Américas.

Hace algunos meses, Miguel Layún reveló que se retiraría de las cancha al culminar la participación del América en el Torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

El lateral de 35 años de edad podría decir adiós al futbol levantando el trofeo de campeón, pues los azulcremas definirán al monarca del balompié nacional el próximo domingo en el Estadio Azteca contra los Tigres de la UANL, que van por el bicampeonato.

Miguel Layún traicionó al 'Chicharito' de la peor manera

Javier "Chicharito" Hernández confesó que le había ofrecido a su colega Miguel Layún la oportunidad de ser presidentes de un equipo en la Kings League; sin embargo, los creadores de esta liga decidieron ampliar la oferta, entregando al lateral la presidencia de toda la Kings League Américas.

Durante la transmisión, el exjugador del Galaxy expresó su intención de trabajar junto al oriundo de Veracruz debido a su amistad de años y la experiencia dirigiendo equipos de deportes digitales.

Miguel Layún y 'Chicharito' Hernández durante un juego con la Selección Mexicana. Foto: Mexsport

'Chicharito' comentó en tono cómico que había dos tipos de personas en el mundo del deporte; aquellos que se mueven por el poder, la política o el dinero, y aquellos que se mueven por el corazón, los valores y la integridad, haciendo referencia a sí mismo.

El delantero nombró a su amigo americanista "Judas" durante la presentación del proyecto de la Kings League Américas, en referencia al famoso traidor bíblico.

EVG