'Chicharito' Hernández comparte la mejor parte de su vida con emotivas fotos rodeado de sus hijos

El futbolista mexicano Javier 'Chicharito' Hernández está disfrutando de sus hijos en Londres, Inglaterra, y en redes sociales hay fotos de los tiernos momentos. Tanto el exfutbolista del LA Galaxy como su expareja y madre de sus hijos, Sarah Kohan, subieron a sus redes sociales fotos con Nala y Noah.

A dos años de firmar su divorcio y de pasar momentos complicados, Javier Hernández se ve feliz con sus hijos, a quienes ve poco debido a que se mudaron de Los Ángeles a Inglaterra y por la profesión del tapatío los ve pocas veces al año.

Tal vez por las fechas navideñas, sumado a que por el momento el Chicharito no tiene equipo, es que puede ver Nala y Noah, ya que en su cuenta de Instagram acompañó las fotos con sus hijos con la frase: "December is very special", que en español es "Diciembre es muy especial".

Son cinco fotos las que subió el Chicharito Hernández a su perfil de Instagram, además que Sarah Kohan hizo lo mismo, pero en una sola publicación, en donde cada uno besa a uno de los niños, que salen con la cara tapando, para proteger su integridad.

"December in London with our babies" (Diciembre en Londres con nuestros bebés) escribió Kohan en la foto en donde etiquetó a Javier Hernández, dejando ver que tienen una buena relación a pesar de no ser pareja.

Sarah Kohan y Chicharito Hernández con sus hijos en Londres Foto: Captura de pantalla

Chicharito habla sobre su actualidad en el deporte

El delantero mexicano 'Chicharito' Hernández utilizó sus redes sociales para revelar sus planes dentro del deporte profesional y de paso poner fin a los rumores que lo ligan a las Chivas Rayadas del Guadalajara.

André-Pierre Gignac, histórico goleador de Tigres, reveló en una dinámica junto a CH14 que el artillero exReal Madrid regresaría a Guadalajara y en sus redes Javier Hernández habló al respecto.

"No estoy cerca de llegar a ningún equipo en ninguna parte del mundo aún. Sigo recuperándome de mi rodilla muy favorablemente. Que tengan buen día. Te amo.", escribió el Chicharito Hernández en sus historias de Instagram

La última experiencia de Javier Hernández como profesional fue en el LA Galaxy, que hace unas semanas dio a conocer que el delantero mexicano fue dado de baja de manera oficial del conjunto de la MLS.

Tras su salida del Galaxy, el atacante tapatío reconoció que tenía ofertas de otros equipos de la MLS, de algunos de la Liga MX y otras de Arabia Saudita, aunque no dio a conocer específicamente que escuadras lo buscaron. No obstante, se espera que el Chicharito pueda regresar a Chivas.

